Ognjenu Brankoviću (37) zvanom Žorž i preostalim članovima šestočlane grupe Vrhovni sud RS potvrdio je presudu kojom su u prvostepenom postupku osuđeni na 25 i po godina robije za preprodaju kokaina u Banjaluci.

Foto: NN

Branković je, stoga, pravosnažno osuđen na pet godina zatvora. Bokserskom sudiji Jelenku Tamburiću (53), koji je radio i u "Akvani", ponovo je "odrezano" pet i po godina, mada je njegova žalba djelomično uvažena, ali se to samo odnosi na pravnu ocjenu djela.



Jelenkova supruga Vesna Tamburić (60) osuđena je na tri godine robije, a njen sin iz prethodnog braka Vedran Bodiroža (32) zvani Guzla dobio je četiri godine. Na po četiri godine osuđeni su i Nebojša Mikić (38) te Nedžad Omerović (35).



Podsjetimo, "Nezavisne" su ranije objavile i izjave brojnih svjedoka iz ovog sudskog procesa.



"Od prvooptuženog Ognjena Brankovića zvanog Žorž sam tri ili četiri puta kupovao kokain. Posljednji put kada sam to učinio policija me presrela i pretresla mi auto, te mi pronašla drogu", ispričao je u sudnici jedan svjedok.





(NN)