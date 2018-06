Preplašena osamdesetdvogodišnja starica Milica Krejić iz selu Rađići, nadomak Kneževa, uspjela je jaukanjem otjerati lopova koji joj je pod okriljem noći pokušao provaliti u kuću.

Foto: NN

To je za "Nezavisne" ispričao njen sin i dodao da je kradljivac u kuću njegove majke namjeravao upasti u gluvo doba noći između utorka i srijede, i to oko dva sata nakon ponoći.



"Pošto ju je preplašio, odnosno lupanjem probudio, kad je ona počela jaukati on je pobjegao, a iza sebe je ostavio ljestve prislonjene uz prozor koji nije mogao otvoriti, te štap dužine oko tri metra", priča njen sin.



On kaže da njegova majka živi sama te da je on udaljen od nje oko 300 metara.



"Pored kuće u kojoj ona živi nalaze se još dvije, ali nisu blizu. Udaljene su stotinak metara od nje", napominje staričin sin.



Milica je, kaže, nakon svega preplašena jer je snaga izdaje i nije u mogućnosti da se bori sa napadačem ukoliko bi ponovo pokušao da je pokrade.



Dodaje da je u pitanju mirno selo, udaljeno oko devet kilometara od Kneževa, te da seljani slične neprijatne slučajeve ranije nisu imali.



"Prijavio sam ovaj slučaj policiji u Kneževu, bili su policajci i izvršili uviđaj. Nadam se da će provalnik biti pronađen", naglašava on.



Iz policije su za "Nezavisne" potvrdili da im je slučaj prijavljen, te da se po toj prijavi postupa.





(NN)