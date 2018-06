U zeničkom naselju Blatuša, na Željezničkoj stanici, oko 19 sati odvijala se prava drama nakon što je Zeničanina, usljed prelaza preko vagona, koji je stajao na stanici, udarila struja.

Foto: Avaz

Ovu informaciju potvrdili su nam i u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) Zeničko-dobojskog kantona (ZDK).



- Jedno lice doživjelo je strujni udar. Do dolaska patrole, on je već vozilom Hitne pomoći prevezen u Kantonalnu bolnicu Zenica radi ukazivanja ljekarske pomoći - kažu nam iz Operativnog centra MUP-a ZDK.



Još nije poznat stepen povreda povrijeđenog Zeničanina, kao ni to da li je udar struje bio koban po njegov život. Brojni mještani Blatuše koji su se u trenutku udara strujom zadesili u neposrednoj blizini nesretnog sugrađanina, ostali su u šoku.



Naime, ovu dionicu svakodnevno koriste mještani Blatuše, koji prelaze prugu i vagone kako bi ovom “prečicom” skratili put do kuća i stanova.



Nakon uviđaja koji vrše timovi MUP-a ZDK, bit će poznato više informacija o ovom nemilom događaju.





(Avaz)