Policija traga za motociklistom koji je juče popodne u banjalučkom naselju Lauš motociklom udario učenicu, a potom pobjegao, saznaju "Nezavisne".

Foto: Arhiv

Jedanaestogodišnjakinja, koja ide u četvrti razred Osnovne škole "Sveti Sava", nije teže povrijeđena kada je na nju naletio motocikl dok je prelazila ulicu.



"To se dogodilo na pješačkom prelazu. Prema informacijama kojima raspolažemo, dok je prelazila Karađorđevu ulicu, krećući se prema školi, djevojčicu je propustilo vozilo. Međutim, tada je naišao motociklista i pokupio je", kaže za "Nezavisne" Miroslav Popržen, direktor škole.



Prema njegovim riječima, to se dogodilo oko 13 časova, pred početak druge smjene u školi.



"Po učenicu je potom došao otac kako bi je odvezao na ukazivanje ljekarske pomoći. Najvažnije od svega je da nije teže povrijeđena, odnosno da je ona dobro", rekao je Popržen.



Inače, odmah pored pješačkog prelaza gdje se dogodila nezgoda nalazi se i "ležeći policajac", ali je uprkos tome nesavjesni motociklista udario učenicu. Ni nakon toga nije pokazao zrelost - umjesto da stane kako bi joj pomogao, on se dao u bjekstvo.



U blizini je i benzinska pumpa, kao i brojne trgovine i ugostiteljski objekti, pa nije isključeno da će policiji od pomoći biti video-nadzori sa kamera, ukoliko su one nešto zabilježile.



Iz Policijske uprave Banjaluka za "Nezavisne" su danas rekli da su dan ranije, oko 13.05, pripadnici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Banjaluka izvršili uviđaj ove saobraćajne nezgode, a koja se dogodila u Karađorđevoj ulici u ovom gradu.



"U saobraćajnoj nezgodi su učestvovali zasad nepoznati vozač motocikla nepoznate marke i jedanaestogodišnjakinja koja je zadobila povrede", rekla je Marija Markanović, portparol PU Banjaluka.



Iz policije poručuju da rade na rasvjetljavanju svih okolnosti o ovoj saobraćajnoj nezgodi, ali i na identifikovanju vozača.





(NN)