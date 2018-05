Vlasnik tvrtke Nevistić commerce objavio je, u suradnji s policijom, jednu od snimki nadzornih kamera koje su snimile osobu za koju se pretpostavlja da je otuđila sef s nepoznatom količinom novca iz prostorija spomenute tvrtke.

Iz Nevistić commerca nude i novčanu nagradu za informaciju o osobi sa snimke.



Naime, djelatnici PU Tomislavgrad 3. travnja ove godine, dobili su dojavu da je iz poslovne zgrade Nevistić commerce, na Kolu pored Tomislavgrada, u vlasništvu obitelji Nevistić, tijekom noći izvršena provalna krađa u kojoj je otuđena za sada nepoznata količina novca.



Operativci i istražitelji MUP-a Hercegbosanske županije (HBŽ) zbog interesa istrage do danas nisu davali podatke za javnost.



Prema njihovim informacijama, iz poslovnog ureda tvrtke Nevistić commerce, smještenog na katu iznad benzinske crpke BTG, nepoznati počinitelji su u noći otuđili sef s nepoznatom količinom novca.



Iako je, kažu, objekt imao alarm, on se nije oglasio, dok video nadzor do sada nije dao konkretne rezultate.





