Tridesetosmogodišnji V. K., policajac iz Banje Luke, osumnjičen je da je nasred ulice tukao svoju suprugu te je vukao po asfaltu u banjalučkom naselju Lauš.

Nezavisne novine nezvanično saznaju da su ga prijavile komšije, koje su, kako tvrde, ovaj mučan čin posmatrale, a on je potom uhapšen.



- Sumnja se da je on prema supruzi bio nasilan duže od deset godina - otkriva izvor "Nezavisnih".



Na prijedlog Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka tom pripadniku MUP-a RS, zaposlenom u Upravi za osiguranje ličnosti i objekata, potom je određen pritvor.



Iza brave ga je smjestio Osnovni sud u Banjoj Luci nakon zahtjeva postupajućeg tužioca, koji tog policajca tereti za nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.



- Osumnjičeni je 6. maja oko 19 sati u Banjoj Luci u Karađorđevoj ulici vršio fizičko i psihičko nasilje nad svojom suprugom, a u prisustvu njihove maloljetne djece - saopćila je Mira Miletić, sekretar Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka.



Očevici su ispričali da je V. K., kada je napao suprugu, bio veoma brutalan.



- U jednom momentu izvukao je suprugu iz auta, u kojem je sjedila, a zatim je počeo tući i vući po asfaltu. Sve je gledalo njihovo dvoje maloljetne djece, koja su vrištala i plakala - ispričali su očevici.



Tužilac je odlučio da zatraži pritvor osumnjičenog nasilnika da ne bi ometao krivični postupak utjecajem na svjedoke. Strahovalo se, također, da će 38-godišnjak ponoviti krivično djelo.



Osim toga, pritvor je predložen i zbog vanrednih okolnosti, jer je riječ o krivičnom djelu za koje se može izreći kazna zatvora od deset godina. Pa i teža!



Odlukom da se ovom policajcu odredi pritvor on je odvojen od djece i supruge, kako, eventualno, ona ponovo ne bi bila njegova meta. Budući da je riječ o porodičnom nasilju, identitet osumnjičenog i ostali detalji nisu saopćeni.



V. K. je suspendiran do okončanja istrage koja se protiv njega vodi.



Danica Gnjatović, portparol MUP-a RS, potvrdila je da će prema ovom policajcu biti poduzete mjere u skladu s Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti.



(NN)