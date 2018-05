Sigurnosna situacija s migrantima koji borave na području Unsko-sanskog kantona sve se više komplikuje, pa je tako na području Velike Kladuše u ponedjeljak evidentiran požar na stambenom objektu u kojem su boravili strani državljani.

Foto: NN

U požaru je potpuno izgorjela unutrašnjost starije kuće, a veću štetu spriječili su vatrogasci pravovremenom intervencijom.



U MUP-u USK ističu kako se još utvrđuju okolnosti ovog događaja, dok su vlasnici susjednih kuća uvjereni kako su migranti izazvali požar.



Prema riječima Fatime Omerčević, čija se kuća nalazi u neposrednoj blizini, u izgorjelom stambenom objektu već duže vrijeme boravilo je dvadesetak migranata. "Kuća pripada starijem bračnom paru, oni su već dugo godina u Americi i nisu dolazili, tako da je kuća, praktično, napuštena. U posljednjih mjesec dana u njoj su boravili migranti i radi se o mladim ljudima s kojima nismo imali problema", kaže Omerčevićeva.



Ona dodaje kako kuća nema struju, zbog čega su osobe koje su boravile u njoj koristile svijeće, što bi, po njenom mišljenju, moglo biti uzrok požara. Inače, na području USK u posljednjih nekoliko mjeseci zabilježeno je više krivičnih djela čiji su počinioci migranti.



Prema riječima portparola MUP-a USK Snežane Galić, radi se mahom o krađama i tučnjavama, a protiv svih vinovnika takvih djela poduzete su propisane mjere.



Policija je do sada evidentirala oko 650 stranih državljana na području USK, oni se mahom nalaze u Bihaću i Velikoj Kladuši, te manjim brojem u Cazinu, odakle pokušavaju da ilegalno pređu na područje Hrvatske.



Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić kaže kako je problem s migrantima humanitarne i bezbjedonosne prirode.



"Zabrinjava što mi ne znamo ko su ti ljudi, ne znamo ko nam spava u parku ili hoda ulicom i to je jedan veliki sigurnosni problem. Vrijeme je da se u sve konačno uključe državne institucije, jer ovo je njihova nadležnost", istakao je Fazlić.



On je dodao kako su gradske vlasti organizovale improvizovano prihvatilište u kojem trenutno boravi više od stotinu migranata.



Na poziv premijera USK Huseina Rošića, u petak će Bihać posjetiti ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić.





(NN)