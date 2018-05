Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv Spasa Milišića (30) koji je 11. februara, oko 3 sata iza ponoći, u lokalnom Merlot baru u Trebinju, nožem zaklao svoga sugrađanina Nemanju Šupljeglava (29).

Arhiv / 24sata.info

Milišiću je nakon podizanja optužnice Vijeće Okružnog suda Trebinje produžilo i pritvor u kome se nalazio od 13. 2. ove godine i od tada do danas dva puta produžavan, a najnovijim rješenjem Vijeća pritvor može trajati do izricanja prvostepene presude, a najduže tri godine od dana potvrđivanja optužnice, ali se kontrola opravdanosti pritvora radi svako dva mjeseca.



"Ukoliko u roku od te tri godine ne bude izrečena prvostepena presuda, pritvor će se ukinuti i optuženi pustiti na slobodu", saopšteno je u Okružnom sudu Trebinje.



Tužilaštvo do danas nije podiglo optužnicu zbog težine počinjenog djela.



Da je djelo posebno teško govore i svjedočenja o načinu izvršenja, koja će se u Okružnom sudu u procesu protiv Milišića i dokazivati, a to je da je osumnjičeni, nakon kraće prepirke sa nastradalim u "Merlot baru" u Trebinju, otišao iz ugostiteljskog objekta iz svoje kuće, gdje je uzeo nož, a zatim se vratio u bar, prišao Šupljeglavu, zagrlio ga i u momentu kada ovaj to nije očekivao, na podmukao način, iskoristivši ranije poznanstvo, zamahnuo nožem i ubo ga u vrat.



Milišića je tom prilikom pokušao onesposobiti radnik "Merlot bara" Pero Milošević, ali je i njega ozlijedio u predjelu lijeve šake, nanijevši mu teške tjelesne povrede zbog kojih je imao operativni zahvat, a Nemanja Šupljeglav je u bolnici, usljed iskrvarenja, podlegao povredama.



Ovakav način izvršenja krivičnog djela, obrazlažu u Okružnom sudu Trebinje, ukazuje na povećanu opasnost osumnjičenog po okolinu, što opravdava zaključak da je događaj uznemirio javnost i Trebinja i šire okoline, zbog čega postoji osjećaj nesigurnosti kod građana za svoju ličnu bezbjednost, pa je Milišiću neophodno bilo odrediti pritvor.



Na visoku opasnost od počinioca ukazuje i njegovo ponašanje poslije izvršenog krivičnog djela, jer je sa dvije puške i dosta municije pobjegao i sakrio se od organa gonjenja, nakon čega je bio uhapšen.



Milišić se tereti za teško ubistvo, nanošenje težih tjelesnih povreda radniku "Merlot bara", te za nedozvoljenu proizvodnju i promet oružja zbog pušaka koje je imao, kao i za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga.



Prije nego sudski proces otpočne, osim vještačenja na pomenute okolnosti ovog svirepog ubistva, nad samim Milišićem će biti izvršena i neuropsihijatrijska vještačenja ili je to već učinjeno.



Za ovakvo krivično djelo je, kažu u Okružnom sudu Trebinje, zaprijećena kazna zatvora od najmanje deset godina do dugotrajnog zatvora.



(NN)