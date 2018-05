Gotovo pedeset posto žena u BiH koje su ubili partneri, ubijeno je iz vatrenog oružja. U tom kontekstu prisustvo oružja u domu predstavlja specifičan sigurnosni rizik jer povećava mogućnost smrtnog ishoda.

arhiv / 24sata.info

Izjavio je to pomoćnik ministra sigurnosti BiH Ermin Pešto na okruglom stolu u Sarajevu na kojem su učesnici razmatrali pitanja koja se tiču zloupotrebe vatrenog oružja u kontekstu nasilja u porodici i nasilja prema ženama.



- Kako bi se efikasnije riješavali postojeći problemi potrebno je "iskoristiti" strateške okvire za kontrolu vatrenog oružja, rodne ravnopravnosti i borbe protiv nasilja u porodici. U Strategiji za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u BiH prepoznali smo da prisustvo nelegalnog oružja pogoduje nasilju u porodici i zbog toga smo predvidjeli prikupljanje i evidentiranje podataka o slučajevima nasilja u porodici uz upotrebu ili prijetnju oružjem – istakao je Pešto.



Poseban problem predstavlja zloupotreba ilegalnog vatrenog oružja, koje je, kako je rečeno, znatno češće od legalnog - sredstvo za izvršenje krivičnih djela.



- Uklanjanje nezakonitog vatrenog oružja zahtijeva dugoročnu strategiju. Takav dugoročni pristup predstavlja i Mapa puta za održivo rješenje za suzbijanje nedozvoljenog posjedovanja, zloupotrebe i trgovine malokalibarskim i lakim oružjem na zapadnom Balkanu do 2025. godine, koja se trenutno razvija i u čijoj izradi učestvuje i BiH – kazao je Pešto.



Šefica Odsjeka za međunarodnu saradnju u Ministarstvu sigurnosti BiH Ankica Tomić ukazala je da se vladinom i nevladinom sektoru u BiH želi poslati poruka o osudi neprihvatljivosti i netoleranciji bilo koje vrste nasilja i prema ženama i prema muškarcima odnosno rodno utemeljnog nasilja, koje može biti i zlouporabom oružja u obitelji.



- Žene i muškarci imaju različitu percepciju doživljaja posjedovanja oružja u njihovim domovima. Muškarci ga doživljavaju kao sredstvo sigurnosti, a žene više kao sredstvo nesigurnosti i rizika – kazala je Tomić.



Da se na ovaj ozbiljan sigurnosni i društveni problem u BiH mora pristupiti multisektorski upozorio je stručni savjetnik u Agenciji za ravnopravnost polova BiH pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH Saša Leskovac.



- Moramo biti svjesni problema nasilja nad ženama posebno u segmentu posjedovanja oružja kao elementa prinude i dominacije. Zato je potrebno pojašnjavati sofisticiranu i nedovoljno poznatu ulogu lakog naoružanja kao sredstva u postizanju dominacije. Nasilje u porodici nije samo ekces ono je sistem uspostavljanja dominacije muškarca nad ženom. Pri tome oružje, koje je prisutno u kući, dodatno utječe na realizaciju navedenog sistema dominacije – poručio je Leskovac.



Održavanjem okruglog stola o temi "Rodne dimenzije zloupotrebe vatrenog oružja u domenu nasilja u porodici" Ministarstvo sigurnosti BiH dalo je doprinos globalnom obilježavanju "Sedmice protiv nasilja vatrenim oružjem" od 7. do 14. maja.



Organizaciju su podržali udruženje "Žene ženama" i međunarodna organizacija za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja (SEESAC).

(FENA)