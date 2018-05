Ceste u Bosni i Hercegovini predstavljaju jednu od najopasnijih evropskih putnih mreža. U prilog toj tvrdnji idu brojne saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodima koje su se dogodile protekle godine u BiH.

Ilustracija / 24sata.info

Na bh. putevima u 2017. dogodilo se 37.628 saobraćajnih nesreća. Od ovog broja, čak 7.135 nesreća bilo je s poginulim i povrijeđenim osobama, dok su 30.493 nesreće s materijalnom štetom.



Nedovoljna pažnja



Najveći broj nesreća zabilježen je na ulicama u naselju (42,1 posto), zatim na magistralnim putevima (22,4 posto), na lokalnim (9 posto) i regionalnim (7,1 posto). Prema riječima Mirka Cvitanovića iz Zenice, dugogodišnjeg vještaka saobraćaja, najčešći uzroci nesreća s tragičnim ishodom su brza vožnja, nesavjesnost vozača, alkohol.



- Vozi se brzo uprkos brojnim kamerama i policijskim patrolama - ističe Cvitanović.



Na području BiH tokom 2017. dnevno su se u prosjeku događale 103 nesreće. Od toga, oko 20 nesreće s poginulim ili povrijeđenim osobama. Među ovim brojkama su i one nesreće na putu M-17, Zenica - Doboj, koji još nazivaju i put smrti.



Vještak Cvitanović naglasio je da nedostatak saobraćajnih znakova dosta utječe na saobraćajne nesreće. S druge strane, izdvojio je pohvalne akcije MUP-a Zeničko-dobojskog kantona i konstantno prisustvo patrola duž ovog magistralnog puta koje su se pokazale kao odlična preventiva.



Strožije kazne



- Građani ne vode pretjerano računa o saobraćajnim znacima. Vode se onom mišlju „neće mene“, pa se usude pretjecati vozila i na punoj liniji, opasnim krivinama, što se često ispostavi kao pogrešno - upozorava Cvitanović.



Vještak je dodao da za suzbijanje nesreća najbolji efekt imaju strožije kazne, koje smatra trenutno preblagim, jer ljudi koji se odluče platiti, odmah plaćaju pola cijene.



Šta kaže statistika



U Distriktu Brčko protekle godine poginulo je 11 osoba. Broj poginulih u saobraćajnim nesrećama u Republici Srpskoj smanjio se na 115, što u odnosu na 2016. predstavlja smanjenje za 15 stradalih osoba, odnosno 11,54 posto, i predstavlja 38,6 posto od ukupnog broja nastradalih u saobraćajnim nesrećama u BiH.



Prošlogodišnje pogibije



Nihad Klino i Mehmed Karadža stradali su u maju na magistralnom putu M-16 Jajce - Banja Luka kada je njihov Renault Clio sletio u rijeku. Tijelo njihovog prijatelja Abdurahmana Ljevakovića pronađeno je u vozilu neposredno nakon nesreće.



Na magistralnom putu Gradačac - Ormanica u maju su poginule učenica devetog razreda Osnovne škole "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" u Donjim Srnicama Irmela Kurbašić (15) i njena majka Ajša (38).



Amir Alić (24) izgubio je život u septembru na dionici brze ceste Ilijaš – Visoko. Ferid Hadžihaskić (22) strahovitom brzinom je vozio Audi A8. On je završio s lakšim povredama i bio je uhapšen.



Dvadesetjednogodišnji Ahmed Muratović i Enes Muratović poginuli su u decembru kod Živinica. Do nesreće je došlo kada je Passat, zbog velike brzine, sletio s puta i udario u zid obližnjeg objekta, za čijim je volanom bio Enes Muratović.



Na magistralnom putu Tuzla – Zvornik u novembru su živote izgubili Edina Islamović (33) i M. M. (15), dok su teške povrede zadobili Mirnes Islamović (34), njegova majka Fikreta (58) i njegovi 10-godišnja kćerka i sedmogodišnji sin.



Tijelo mladića Amara Kozlića iz Nemile kod Zenice nikad nije nađeno. Pretpostavlja se da je u februaru nestao u vodama Lašve, kada je s dvojicom prijatelja vozilom sletio u rijeku.



U Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu u februaru je podlegla Mirzeta Perenda. Doživjela je stravičnu nesreću na ulazu u Novi Travnik, u kojoj je izgubila oca Ibru i majku Zejnu, dok joj njen brat Mirzet bio teško povrijeđen.



(Avaz)