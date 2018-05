Nikšićanin Predrag Pedo Pejović (58) podlegao je jutros i 8.50 časova, povredama koje je zadobio u eksploziji automobila prije nekoliko dana u Nikšiću, potvrđeno je CdM-u iz Kliničkog centra Crne Gore.

Foto: 24sata.info

Pejović je teško povrijeđen 2. maja, kada je u pokretu eksplodirao automobil marke “Reno scenic” u kojem su se nalazali on i Dragan Damjanović (44).



Nakon što su mu u nikšićkoj bolnici amputirane obje noge Pejoviće je hitno prebačen u Klinički centar ali i pored napora ljekara on je jutros u 8.50 časova podlegao povredama.



Podsjetimo Pejović se u trenutku eksplozije vozila nalazio na mjsetu suvozača, a automobilom je upravljao Dragan Damjanović koji je tom prilikom lakše povrijeđen.



Istraga o ovom događaju je utvrdila da je eksploziv je magnetom bio zakačen ispod suvozačevog sjedišta, i da je daljinskim upravljačem. U cilju rasvjetljavanja ovog krivičnog djela izuzeti su i snimci sa nadzornih kamera koje su postavljene u blizini kuće Damjanovića, saslušano je i više osoba ali niko do sada nije zadržan.



Istražitelji su se fokusirali na ispitivanja bezbjednosno interesantnih osoba iz Herceg Novog, gdje je do nedavno Pejović živio.





(24sata.info)