Opštinski sud u Širokom Brijegu odredio je jednomjesečni pritvor šezdesetpetogodišnjem S.R. zbog sumnje da je desetogodišnju djevojčicu, između ostalog, više puta tjerao da se skida te da ga dodiruje!

Ilustracija / 24sata.info

Kako je potvrđeno "Nezavisnim", terete ga da je nad djevojčicom bludničio gotovo tri godine, odnosno od sredine 2015. godine do kraja prošlog mjeseca!



Sumnja se da je on, između ostalog, toj djevojčici pokazivao i slike i video-snimke s pornografijom.



"Najprije je dijete naučio kako da na svom mobilnom aparatu nađe pornografske snimke, nakon čega je od djeteta tražio da oni ponove radnje koje su prethodno pogledali", kazali su iz Kantonalnog tužilaštva u Širokom Brijegu, na čiji je zahtjev pritvor i određen.



Šezdesetpetogodišnjak je, kako ga terete, djevojčici prijetio da ne smije nikome pričati za to što su radili, ali je ona na kraju progovorila i odmotala klupko oko ovog šokantnog slučaja.



"Sve je ispričala majci, tako je za slučaj saznala i policija i počela je obimna istraga", pojašnjavaju istražioci.



Na teret mu, dakle, stavljaju bludne radnje, ali i upoznavanje maloljetnice s pornografijom.



"Tužiteljstvo je zatražilo određivanje pritvora zbog mogućnosti utjecaja na svjedoke, te zbog bojazni da bi osumnjičenik mogao ponoviti kazneno djelo", rekao nam je Josip Aničić, viši stručni saradnik i službenik za odnose s javnošću u Kantonalnom tužilaštvu u Širokom Brijegu.



Opštinski sud u Širokom Brijegu odredio je pritvor S.R. upravo zbog opasnosti da će uticati na svjedoke te da se ne bi ponovo ogriješio o zakon.



Izvor "Nezavisnih", upućen u istragu, rekao je da su istražioci detaljno radili na ovom slučaju.



"Mogu da vam kažem da djevojčica i osumnjičeni nisu srodnici. Naravno, detalje ne možemo otkrivati kako bi se zaštitila žrtva. Ipak, mogu vam potvrditi da je, u sklopu istrage, obavljen razgovor stručnjaka sa djevojčicom i da je ona više puta ponovila istu priču o tome šta joj se dešavalo. U njenim tvrdnjama, dakle, nisu pronađene nelogičnosti", pojašnjava izvor "Nezavisnih".



Prijeti mu više godina zatvora



Po Kaznenom zakonu FBiH, za upoznavanje djeteta s pornografijom, za šta i terete ovog muškarca, može se izreći novčana kazna ili, pak, zatvorska, do jedne godine.



Isti zakon predviđa da se za bludne radnje nad djetetom može izreći kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.





(NN)