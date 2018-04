Sabahudin Habib (48), zvani Budo, osuđen je danas u Kantonalnom sudu u Novom Travniku na 34 godine robije, zbog trostrukog ubistva, koje se dogodilo 21. marta prošle godine.

Ilustracija / 24sata.info

Tada su u selu Sokolina, nadomak Donjeg Vakufa, hicima iz automatske puške izrešetana trojica muškaraca, od čega dvojica radnika kantonalne Uprave za šumarstvo.



Istom presudom, članovi Sabahudinove porodice, Arnel Habib i Avdo Habib, koji su u ovom predmetu takođe optuženi, osuđeni su na godinu i po, odnosno dvije godine zatvora, zbog sprečavanja šumara da rade svoj posao.



Sabahudin Habib je, prema optužnici po kojoj je proglašen krivim, u krvavom pohodu ubio radnike Uprave za šumarstvo Ferida Rahmanovića (48) i Omera Bašića (49), kao i vlasnika lokalne pilane Ševku Draginovića (51).



Oni su pokušali spriječiti Habiba u njegovoj namjeri kada je on, kako je odranije poznato, pokušao izvući dva metra drva iz šume.



Habib je od preprodaje drva izdržavao porodicu i roditelje, te je, shvativši namjeru šumara, za njih pripremio sačekušu na šumskom putu, zajedno sa svojim sinom, bratom i bratićem.



Uslijedio je fizički obračun, a kada ni to trojicu šumara nije zaustavilo u njihovoj namjeri, Habib je, po optužnici, otišao po pušku, te je počeo pucati. Prvo je, kako je ranije objavljeno, upucao Ševku koji je bio u traktoru, kojim je Habibu prepriječio šumski put. Ferid i Omer su počeli bježati, ali su potom i oni pobijeni.



Upucan je Omer, a Ferid je uspio stići do lade nive, koja je bila parkirana u podnožju šume. Kada je ubica zapucao ka autu, Ferid je izašao i počeo trčati, ali je pokošen rafalom.



Sabahudin Habib je uhapšen odmah nakon ubistva, dok su najbliži članovi njegove porodice, Arnel i Avdo, privedeni naknadno.



Očevici su ranije ispričali da policija nakon trostrukog ubistva nije mogla da dođe do tijela ubijenih, jer su se plašili da bi ubica i na njih mogao da zapuca.



Zbog toga su blokirali kompletno područje, dok su šumu opkolili, kako bi onemogućili bjekstvo ubice. On je na kraju izašao iz šume s podignutim rukama.





(NN)