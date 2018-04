Junački je Darija Samardžija (39) dobijala bitku sa opakom bolešću, ali nije mogla da se izbori sa smrću desetogodišnjeg sinčića.

Foto: Nezavisne novine

To je juče za "Nezavisne" ispričao izvor blizak ožalošćenoj porodici iz Banjaluke, nakon što su se u svega nekoliko sati ugasili životi majke i njenog jedinog čeda.



Dječak je preksinoć oko 19.50 pao sa četvrtog sprata stana u Ulici Veljka Mlađenovića, a potom je juče ujutru pronađeno tijelo Darije, koja se objesila.



Izvor "Nezavisnih", blizak ožalošćenoj porodici, kaže da je desetogodišnjak bio jako kulturan i vaspitan dječak, odnosno da je bio posvećen sportu i trenirao plivanje, a da je njegova majka bila duša od čovjeka!



"Ta porodica je porijeklom iz okoline Ključa. Darija, njen suprug i njihov sinčić su bili idealan primjer poštene i vrijedne porodice. To su vam ljudi kakve ćete rijetko gdje naći. Ljudine", otkriva kroz suze sagovornica "Nezavisnih".



Kako dodaje, Darija i njen suprug su živjeli u idealnom braku, a tek nedavno su kupili stan u naselju Novi Borik.



"Darija je bila veliki borac. Imala je karcinom, prošla je hemoterapije, uspješno se borila i izborila s tom bolešću. Radila je kao prosvjetni radnik. Njen muž je takođe uspješan čovjek, radi kao šef prodaje u jednoj firmi. Sinčića su voljeli više nego oči u glavi", pojašnjava sagovornica "Nezavisnih".



Desetogodišnjak je, pod još nerazjašnjenim okolnostima, najvjerovatnije ispao kroz prozor, a zatim pao na pločnik ispred zgrade, udarivši dijelom tijela o parkirani auto.



"Čuo sam jak udarac i komšinicu kako viče da je bicikl pao s nečijeg balkona. Tada je jedna žena počela da vrišti. Tek tada sam shvatio da je dijete palo na trotoar. Kada smo prišli da mu pomognemo, dječak je još davao znake života", rekao je jedan mještanin.



Komšije kažu da je majka potom istrčala jaučući, u pokušaju da sina spase.



"Dječak je nakon pada odvezen vozilom Službe hitne medicinske pomoći, ali je u 20.55 preminuo", kazali su za "Nezavisne" iz policije.



Kada je majci rečeno da je zauvijek izgubila svog sinčića, to ona nije izdržala.



"Otišla je prvo za njim u Hitnu pomoć, a onda je, saznavši da je dijete umrlo, izašla i negdje se izgubila", rekao je za "Nezavisne" jedan stanar Ulice Veljka Mlađenovića, čije su brojne komšije, zajedno sa rodbinom, u ponedjeljak naveče otišle prema Ulici Sime Matavulja u potragu za Darijom.



Istovremeno, kako su nam ispričali očevici, u Ulici Sime Matavulja, nedaleko od sjedišta banjalučke Službe hitne pomoći, vidjeli su brojne policajce koji tragaju za nestalom ženom.



Potraga je okončana oko četiri sata ujutru - još jednom tragedijom. Darija je, utvrđeno je, svoj život okončala nedaleko od Hitne pomoći, odnosno između zgrada Fonda zdravstvenog osiguranja RS i Fonda PIO RS, gdje se objesila. Postoje tvrdnje da je sebi, navodno, presudila pertlama koje je zavezala na jednu od grana na boru.



Sa­hra­na će biti oba­vljena 25. aprila 2018. go­di­ne, u 13 ča­so­va, na Cen­tral­nom grad­skom gro­blju u Vrba­nji.



(NN)