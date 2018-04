Na bosanskohercegovačkim putevima u 2017. godini dogodilo se ukupno 37.628 saobraćajnih nezgoda od kojih je 7.135 saobraćajnih nezgoda sa poginulim i povrijeđenim osobama, te 30.493 saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom.

Foto: 24sata.info

U saobraćajnim nezgodama u Bosni i Hercegovini život je izgubilo 298 osoba, dok je 10.229 osoba zadobilo teže ili lakše tjelesne povrede, navode iz iz Bosanskohercegovačkog auto - moto kluba (BIHAMK).



Tokom 2017. registrirano je 1.915 nezgoda manje u odnosu na 2016. godinu, što izraženo u postotcima prikazuje smanjenje ukupnog broja saobraćajnih nezgoda za 4,84 posto. Broj saobraćajnih nezgoda sa poginulim/povrijeđenim osobama je takođe smanjen i to za 581 saobraćajnu nezgodu ili 7,53 posto.



Na području BiH dnevno tokom 2017. događalo se u prosjeku oko 103 saobraćajne nezgode, od toga oko 20 saobraćajnih nezgoda sa poginulim/povrijeđenim osobama.



U protekloj godini, u saobraćajnim nezgodama u BiH život je izgubilo 298 osoba, 1.608 osoba je teže povrijeđeno, dok je 8.621 osoba pretrpjelo lakše tjelesne povrede.



Smanjenje ukupnog broja saobraćajnih nezgoda u BiH u protekloj godini dovelo je do značajnog smanjenja broja teže povrijeđenih za 191 osobe, odnosno za 10,6 posto, kao i broja lakše povrijeđenih za 768 osoba, odnosno za 8,19 posto, dok se broj poginulih u saobraćajnim nezgodama na bosanskohercegovačkim cestama smanjio za 23 osobe, odnosno za 7,17 posto.



Prosječna smrtnost u saobraćajnim nezgodama u BiH iznosi nešto manje od osam poginulih na 1.000 saobraćajnih nezgoda.



Tokom 2017. u saobraćajnim nezgodama u FBiH poginule su 172 osobe, što je za 13 osoba manje, odnosno za 7,0 posto u odnosu na 2016. godinu i predstavlja 57,7 posto od ukupnog broja poginulih u saobraćajnim nezgodama u BiH.



U Distriktu Brčko tokom protekle godine poginulo je 11 osoba, dok se broj poginulih osoba u saobraćajnim nezgodama u Republici Srpskoj smanjio na 115 poginulih, što u odnosu na 2016. predstavlja smanjenje za 15 poginulih osoba, odnosno 11,54 posto, i predstavlja 38,6 posto od ukupnog broja poginulih u saobraćajnim nezgodama u BiH.



Veliki broj saobraćajnih nezgoda na bh. putevima, između ostalog, rezultat je nepoštivanja saobraćajnih pravila i propisa, kao i niskog nivoa saobraćajne kulture većeg broja učesnika u saobraćaju.



Nepropisna brzina i brzina neprilagođena uslovima na putevima su jedan od najčešćih uzročnika izazivanja saobraćajnih nezgoda (oko 32,7 posto), slijede nezgode koje su rezultat radnji vozilom u saobraćaju, zatim saobraćajne nezgode nastale pod uticajem alkohola i drugih opojnih sredstava, te ostali uzroci koji podrazumijevaju nepoštivanje saobraćajne signalizacije, nepovoljne uslove na putu itd.



Među pogreškama vozača u gradskim uslovima saobraćaja treba izdvojiti i vožnju na nedovoljnoj udaljenosti - odstojanju između vozila.



Najveći broj saobraćajnih nezgoda zabilježen je na ulicama u naselju (42,1 posto), a zatim na magistralnim putevima (22,4 posto), onda slijede lokalni (9,0 posto), pa regionalni putevi (7,1 posto).



Posmatrajući i upoređujući podatke u proteklih 15 godina (2003. - 2016. godina) o broju saobraćajnih nezgoda i njihovim posljedicama, može se zaključiti da je trend izrazito negativnog rasta broja saobraćajnih nezgoda i nastradalih osoba, koji je u 2008. godini zaustavljen i tokom naredne četiri godine prerastao u trend smanjenja broja saobraćajnih nezgoda, zatim nastavljen tokom naredne četiri godine, a tokom protekle godine je ponovno zaustavljen.



Do takvog zaključka dolazi se prateći kretanje broja saobraćajnih nezgoda u posljednje četiri godine kada se bilježi rast ukupnog broja saobraćajnih nezgoda za 841 odnosno za 2,41 posto saobraćajnih nezgoda u 2013. godini, za 500 saobraćajnih nezgoda ili 1,40 posto u 2014., za 2.434 saobraćajne nezgode odnosno 6,72 posto u 2015., za 884 nezgode u 2016., odnosno za 2,29 posto, dok je u 2017. godini došlo do značajnog smanjenja za 1.334 saobraćajne nezgode, odnosno za 4,19 posto.



Sa smanjenjem broja saobraćajnih nezgoda došlo je i do smanjenja posljedica saobraćajnih nezgoda, pa je broj poginulih osoba tokom 2017. manji za 23 osobe odnosno za 7,17 posto osoba u odnosu na 2016. godinu, dok je broj teže povrijeđenih smanjen za 191 osobe, odnosno za 1.068 posto, kao i broja lakše povrijeđenih za 768 osoba, odnosno za 8,19 posto.



Iz BIHAMK-a navode da iako je tokom protekle godine smanjen broj saobraćajnih nezgoda, kao i broj poginulih i povrijeđenih u nezgodama, ipak se može zaključiti da je stanje drumskog saobraćaja u BiH i dalje nezadovoljavajuće.



(FENA)