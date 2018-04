M.J. (37), fudbalski sudija i električar iz Brčkog, uhvaćen je u neprimjerenom dopisivanju sa maloljetnicom iz Sremske Mitrovice.

Foto: 24sata.info

On je u porukama tražio od djevojčice (13), koja je sedmi razred da se slika gola samo za njega!



"Policija je uzela prepiske i listing telefona i započela istragu o ovom slučaju. Takođe će se ispitati da li ima još maloljetnih žrtava koj je spopadao ovaj manijak. Vrlo brzo inspektori će zakucati na njegova vrata i uhapsiti ga ", navodi izvor Telegrafa.



Sudija je sa 13-godišnjakinjom nedavno počeo da se dopisuje, dok je ona bila na školskom raspustu. Prvo joj je poslao fotografiju na kojoj joj šalje poljubac, a nakon toga započeo dalju konverzaciju.



Pitao je djevojčicu odakle je, koliko ima godina, koji je razred, kako joj je u školi i ostala uopštena pitanja, na šta mu je ona odgovorila da je iz Sremske Mitrovice, da ima 13 godina i da slabije uči. Nakon toga, postepeno je prelazio na intimnija pitanja!



"Jesi li se poljubila do sada?" - počeo je da se obraća djevojčici vrlo prisno, ispitujući je da li ima dečka, da li je i koliko ta veza ozbiljna.



Nakon što je djevojčica kratko odgovorila da se nikad nije ljubila, sudija je nastavio da je spopada, pa je odmah pitao "da li bi voljela".



Zatim ju je pitao šta voli da nosi, tražio da napiše šta sve ima na sebi i tražio da mu pošalje fotografiju.



Kada mu je kazala da je u pidžami, rekao joj je da želi da je vidi cijelu. Maloljetnica se tada zabrinula da bi njene slike mogli da vide i njegovi prijatelji, a manijak ju je ubjeđivao da je "iskren" i da nikada tako nešto ne bi uradio.



- Hajde cijelU da te vidim - napisao je manijak.



- Pa da poslije šaljete drugarima - odgovorila je djevojčica.



- Ne brini majke mi nisam takav - samo je dio prljeve konverzacije.



Muškarac je zatim zahtIjevao od djevojčice da se slika gola, bez pidžame!



Ove poruke su dospjele u javnost i on na svu sreću nije ispunio svoju namjeru.



Nezavisna organizacija "Borba protiv pedofilije" za kratko vrijeme dobila je veliku podršku roditelja, djece i građana Srbije, koji žele da konačno stanu na put pedofiliji i ljudima koji imaju pogrešne afinitete i želje.



Kada je riječ o saradnji sa policijom, ova grupa boraca ima stabilnu saradnju sa većim brojem inspektora.

(24SATA.INFO / NN)