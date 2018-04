Mirko Ćopić (66) iz Gornjih Pervana, kod Banjaluke, sjekirom je napao komšiju prezimenjaka Tomislava (74) i nanio mu teške tjelesne povrede.

Kako saznaju Nezavisne, starci su se na Veliki petak u zaseoku Ćopići sukobili zbog svinja koje je Mirko pustio da šetaju i koje su ušle u Tomislavovu zemlju te počele da prave štetu.

Tomislav je, kako saznaju, došao do prezimenjaka i potom je počela rasprava na međi njihovih imanja. Mirko je u jednom momentu uzeo sjekiru i njom počeo da udara Tomislava, da bi nakon okršaja napustio mjesto incidenta. Potom je telefonom Tomislav pozvao sina Nedeljka, da bi ubrzo stigla i policija.



Nedeljko, Tomislavov sin, kaže da je bio šokiran kada je vidio oca.



"Otac je imao ranu na ramenu i iza uha. Mirko mu je slomio rebra i iščašio kuk", rekao je Nedeljko, koji se čudi da mu je otac uopšte mogao da hoda. Nedeljko tvrdi da selo već godinama ima problem s Mirkom te da je policija nekoliko puta intervenisala zbog njega. Kako kaže, Mirko ne živi u selu, već povremeno dolazi kako bi nahranio životinje.



"Otac živi na svom imanju i hrani životinje. Mirkovi krmci prave probleme jer unište sve što mještani zasiju", objašnjava Nedeljko i ističe da je Mirko odranije poznat po nasilnom ponašanju.



Komšije kažu da su Ćopići u sukobu godinama i da je strašno to što se dogodilo.



"Nije mi jasno što je ovo trebalo Mirku, pošto je imućan", govore mještani.



U banjalučkoj policiji kažu da utvrđuju okolnosti kako je došlo do ovog događaja i dodaju da je uhapšeni M.Ć. osumnjičen za nanošenje tjelesnih povreda, te da je o svemu obaviješten dežurni tužilac banjalučkog Okružnog tužilaštva.

