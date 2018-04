Željka Davidović (32) optužena je da je zavodila i po intimnim dijelovima tijela dodirivala goste seoske kafane "Kaskada" u mjestu Gornji Rahić, kod Brčkog, kako bi im odvukla pažnju, da bi ih potom pljačkali vlasnik kafane Zijad Karalić (42), zvani Gike, te Lidija Dimković (36).

Ilustracija / 24sata.info

U optužnici brčanskog tužilaštva, a koja je potvrđena, navodi se da je ona to prvo uradila u noći između 9. i 10. marta prošle godine, nakon što je u kafanu došao gost N.N.



"N.N. je pio alkohol. Karalić i Dimkovićeva su primijetili da on ima veću količinu novca, a bili su svjesni i da je pijan, te su pozvali Davidovićevu, rekavši joj da sjedne pored N.N. i zavede ga", piše u optužnici.



Navodi se da je Željka na to pristala, te s tim gostom sjela za drugi, izdvojeni sto, a potom mu raskopčala odjeću i dodirivala ga po intimnim dijelovima tijela i grlila.



"Za to vrijeme Lidija je nastavila gosta posluživati alkoholom, u koji su mu prethodno stavili omamljujuće sredstvo", piše u optužnici.



Kada je gost omamljen, sudeći po optužnici, na scenu je stupio gazda kafane.



"Karalić je iz odjeće N.N. uzeo oko 1.400 maraka i oko 3.000 evra", piše u optužnici.



Međutim, sudeći po optužnici, slično se dešavalo i u noći 22. marta prošle godine.



"Nakon što se Karalić ispred objekta susreo sa K.F., te ga pozvao da uđe u kafanu kako bi popili piće, na što je K.F. pristao, počeli su mu posluživati alkohol, te su primijetili da on kod sebe ima novac", navodi se u tom dokumentu.



Scenarij je, sudeći po optužnici, tada bio gotovo identičan - Karalić i Dimkovićeva su pozvali Željku, i rekli joj da treba da ukrade pare od gosta.



"Rekli su Željki da sjedne za sto pored K.F. kako bi s njim ostvarila bliskiji kontakt, na šta je Željka i pristala, nakon čega su u alkohol koji je pio gost stavili medikament klozapin, a koji se svrstava u grupu antipsihotika koji se koriste za liječenje specifičnih mentalnih poremećaja", piše u optužnici.



Nastavili su, dodaje se, gosta posluživati pićem, a potom su ga pozvali da pođu u drugi ugostiteljski objekat, na šta je on i pristao. Ceh u drugoj kafani plaćao je K.F., a kada je on doveden u stanje smanjene svijesti, krenuli su dalje.



"Lidija je odvezla jedno vozilo, dok je Zijad rekao Željki da sjedne na zadnje sjedište gostovog folksvagena, gdje je sjeo i K.F. Dok je Zijad vozio, auto je parkirao blizu rijeke, te su Zijad i Željka skinuli pantalone gostu, pri čemu je Željka dodirivala K.F. po tijelu, nudeći mu da ostvare intiman odnos", piše u optužnici.



Za to vrijeme Zijad nije dangubio, već je, kako se navodi, iz novčanika koji je našao u pantalonama K.F. ukrao oko 5.400 američkih dolara. Željka i Zijad su potom otišli, a žrtvu su ostavili u autu.



Zijad Karalić i Lidija Dimković su, prisjetimo se, optuženi prije nekoliko mjeseci da su od marta do avgusta omamljivali goste "Kaskade", a zatim im ukrali novac i druge dragocjenosti, ukupne vrijednosti blizu 30.000 KM. Optužnica je sada potvrđena i protiv njihove saučesnice Željke Davidović.



(NN)