Nenad Berić (37) iz Banjaluke i njegov sugrađanin Aleksandar Savić (32) stavili su danas svoje potpise na sporazum o priznanju krivice za bombaški napad na kontroverznog banjalučkog profesora Spasu Šakotu (60).

Foto: NN

Tim sporazumom, kako "Nezavisne" nezvanično saznaju, predviđeno je da Berić, poznat pod nadimkom Bera Kiselina, bude osuđen na 10 godina robije, a njegov saučesnik na godinu manje.



Osim toga, u sporazumu se navodi da je Berić obavezan da Šakoti vrati 30.000 KM, koliko mu je, kako ga terete, uzeo da bi mu sredio oslobađanje u postupku koji je protiv profesora vođen, a koji je okončan tako što je Šakota osuđen na šest mjeseci za zadovoljavanje strasti pred učenicama.



U Okružnom sudu u Banjaluci sutra bi trebalo da bude prihvaćen ili odbačen sporazum koji je optužena dvojka potpisala s Republičkim javnim tužilaštvom.



Prije toga, u svojstvu oštećenih, biće saslušano još nekoliko svjedoka, koji su pretrpjeli štetu tokom eksplozije, a koja je 3. oktobra prošle godine, oko 10.30, odjeknula na parkingu zgrade kod Rebrovačkog mosta u Banjaluci.



Eksplodirale su tada četiri bombe, koje su postavljene na točkove mercedesa Šakote, koji je ranjen, baš kao i Ilija Jokić, koji je kritičnih momenata bio u blizini.



Jokić je danas bio u sudnici, baš kao još nekoliko oštećenih i svi su iznijeli identičan zahtjev - da im se podmiri što materijalna, što nematerijalna šteta. O kolikoj je ukupnoj sumi riječ, još nije sabrano, ali je sigurno da će iznos biti petocifren. U najmanju ruku.



Jokić je, primjera radi, ispričao da je tokom eksplozije on ranjen, a da mu je na automobilu nastala šteta od oko 5.000 maraka.



Odštetu je zatražio i Zoran Kovačević, koji je sa tada osamnaestomjesečnim sinčićem bio blizu lokacije gdje su bombe eksplodirale.



"Dijete, zbog te eksplozije, ima poremećaje u spavanju i ponašanju. Bio je mali kad se to desilo i očekujem da mu neće ostati posljedice", rekao je Kovačević, dodajući da mu je na autu nastala šteta 500 do 600 KM.



U tom bombaškom napadu potpuno je izgorjelo vozilo Duška Partala, koji računicu već ima.



"Šteta na vozilu te alatu i mašinama koji su mi izgorjeli procijenjena je na oko 30.000 maraka", rekao je Partalo.



Današnji sporazum o priznanju krivice, a zatim je i drugooptuženi, nakon sat pauze, učinio isto.



Obojicu je Pane Gavrić, predsjednik Sudskog vijeća, upitao da li su upoznati s tim da se, ako sporazum bude prihvaćen, odriču prava na suđenje, te da neće moći uložiti žalbe, kao i da će morati da plate štetu.



"Niko na mene nije uticao da zaključim sporazum. Pristajem", rekao je Berić, a isto je potvrdio i Savić.



Savić je optužen za pokušaj ubistva, odnosno da je bombe postavio, a Berić da je zločin naručio. Berić je 2013. godine uhapšen pod sumnjom da je organizovao napad sonom kiselinom na bivšu djevojku, a od tada ga i zovu - Bera Kiselina.





(NN)