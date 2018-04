Najveća izmjerena brzina kojom se vozilo kretalo u prošloj godini je 215 kilometara na čas na autoputu Banjaluka - Gradiška, na kojem je maksimalno dozvoljena vožnja 130, potvrđeno je "Nezavisnim" u MUP-u RS.

Ilustracija / 24sata.info

Kako su nam rekli, u prošloj godini evidentirana su 98.732 prekršaja prekoračenja brzine, a u periodu prva dva mjeseca ove godine 7.623 prekršaja.



"Najveći broj prekršaja prekoračenja brzine evidentiran je stacioniranim radarskim uređajem na magistralnom putu M-16, u banjalučkoj Ulici krajiških brigada. Dok su najveće brzine evidentirane na relaciji Banjaluka - Gradiška", rekli su u MUP-u RS.



Milija Radović, direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja RS, rekao je da je broj izrečenih kazni za prekoračenje brzine u većoj mjeri smanjen, te da se više poštuje brzina kretanja, ali da je to daleko od toga da je RS stala pod kontrolu brzine.



"Sa dvije mjere, represijom i prevencijom, brzinu možemo dovesti u realan okvir, odnosno umanjiti prekoračenja. Represijom treba unaprijediti metode kontrole brzine putem radarskih uređaja, poput zapadnih zemalja, gdje postoje autoputevi sa sekcionim mjerenjem na početku i na kraju dionice, čime se utvrđuje prosječna brzina", rekao je Radović.



Istakao je da je modernizovanje metoda kontrola putem presretača, koji se nalazi u vozilima i koji registruje prekoračenje, jedan od načina na koji se može poboljšati kontrola svih učesnika u saobraćaju.



Što se prevencije tiče, kako kaže Radović, najbolje su konstantne kampanje koje ima Agencija za bezbjednost saobraćaja RS, kako bi svim učesnicima skrenuli pažnju na to koliko je opasno brzo voziti i kakve posljedice to sa sobom nosi.



Međutim, Milenko Jaćimović, predsjednik Udruženja za unapređenje bezbjednosti saobraćaja Banjaluka, kaže da represivne mjere nisu dale rezultata i nisu uticale na smanjenje broja saobraćajnih nezgoda, te da su preventivne mjere i kampanje posredstvom medija jedan od najboljih načina da se utiče na vozače da smanje brzinu.



"Ono što stalno govorimo je da kazne ne mogu riješiti problem. Stalno se baziramo na kaznama, a one ne mogu riještiti problem velike brzine. Iskustva najbezbjednijih zemalja po pitanju saobraćaja kažu da su represivne mjere tek na četvrtom mjestu, po pitanju bezbjednosti saobraćaja", rekao je Jaćimović.



Banjalučanin Miloš L. kaže da se izuzetno brzo vozi na pojedinim cestama u RS, te da su mnogo opasniji magistralni i lokalni putevi od autoputeva, poput magistrale Banjaluka - Prijedor.



"Ovom dionicom većina vozača vozi više od 100 kilometara na čas, te je mnogo opasnija od autoputa, jer se ne zna gdje i kada vam nešto može izletjeti sa lokalnog puta, što može biti kobno", rekao je ovaj Banjalučanin.





(NN)