Kineske vlasti razbile su lanac krijumčara, koji su dronovima nelegalno prenosili telefone iz Hongkonga.

Ilustracija / 24sata.info

Prenosili su i do 15.000 telefona za jednu noć.



- Svakog dana, od 10.000 do 15.000 telefona prenošeno je preko granice. S obzirom na to da su radili 15 dana mjesečno, njihov mjesečni prihod je bio veći od 10 miliona juana (oko 1,3 miliona eura) - rekao je zamjenik šefa Biroa protiv krijumčarenja Šenzena Čen Lijang (Chen Liang).



Navodi se da su krijumčari uhapšeni 1. februara nakon anonimne dojave. Radili su oko šest mjeseci i za to vrijeme doveli svoje tehnike do savršenstva.



Zaplijenjeni su oko 80 miliona dolara vrijedni polovni telefoni, uglavnom iPhone, a vjeruje se da su izbjegli oko 10 miliona eura poreza krijumčarenjem.



Kineski mediji navode da je ovo vjerovatno prvi slučaj u Kini u kojem su krijumčari koristili dronove za prenošenje robe preko granice.





(24sata.info)