Jedna je osoba lakše povrijeđena u požaru porodične kuće koji se dogodio rano jutros u Čapljini.

Arhiv / 24sata.info

Na kući je pričinjena veća materijatlna šteta, a požar su čapljinski vatrogasci gasili od 1:15 do 4:40 sati, saopćeno je iz Operativnog centra Civilne zaštite HNK-a.



Čapljinski vatrogasci imali su intervenciju i u petak navečer kada su od od 22 do 22:45 sati gasili zapaljanje naslage odbačenih guma između Višića i Dračeva.



Mostarski su vatrogasci sinoć imali dvije intervencije. Od 19:10 do sati gasili su otpad na Žovnici iznad Mostara, dok su od 22 do 22:20 sati intervenisali u Sjevernom logoru gdje je gorio napušteni objekt.

