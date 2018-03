Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač rekao je da je dosadašnja istraga o smrti dvadesetjednogodišnjeg Davida Dragičevića iz Banje Luke pokazala da nema elemenata krivičnog djela, odnosno da nije ubijen, te naveo da je bilo i onih koji su htjeli da taj slučaj zloupotrijebe i pribave neke političke poene.

Navodeći da su neki portali i mediji objavili da je David pretučen i bačen u rijeku, Lukač je rekao da mladić nije ubijen, niti pretučen tako da bi povrede mogle izazvati smrt, već je ona nastala kao posljedica utapanja.



"Nije imao povrede koje bi dovele do smrti. Nema osnova ni za kakvu spekulaciju", rekao je Lukač za Radio RS



On je dodao da je ovaj predmet danas predat nadležnom tužilaštvu koje će nastaviti da preduzima neophodne korake i kada završi o tome će obavijestiti javnost.



Lukač je naglasio da je u predmet koji je predat u nadležno tužilaštvo uvršten i toksikološki nalaz urađen prilikom druge obdukcije, koja je pokazala isto što i prva da je smrt nastupila utapanjem.



On je rekao da je trebalo više dana da bi bilo utvrđeno šta se dogodilo, te naglasio da su okolnosti smrti utvrdili obdukcija i drugi nalazi, a policija iznijela podatke koji su se pokazali kao tačni.



"Zaključak je da nema elemenata krivičnog djela, David nije ubijen i pretučen tako da su povrede izazvale smrt, a to je potvrdio i beogradski patolog", naglašava Lukač.



On je naveo da je policija utvrdila kretanje Davida Dragičevića od odlaska od kuće i kretanja po gradu na osnovu video-nadzora, razgovora i izjava lica koja su bila u kontaktu sa njim.



Lukač je podsjetio da je o ovom slučaju razgovarao i sa predstavnicima FBI-a i upoznao ih o svemu što je policija uradila, što su i oni konstatovali.



"Izgubljen je mladi život. Policija je ispočetka krenula da radi svoj posao", kaže Lukač.



Tijelo Davida Dragičevića, čiji je nestanak policiji prijavljen 18. marta, pronađeno je 24. marta na lokaciji gdje se rječica Crkvena uliva u Vrbas, u neposrednoj blizini tvrđave Kastel u Banjoj Luci.



Porodica i prijatelji smatraju kako je 21-godišnjak ubijen.

