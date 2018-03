Ukupno pet osoba osumnjičeno je da su opljačkali groblje u mjestu Romanovci, opština Gradiška, odakle su 8. januara ukradene tri bronzane biste sa nadgrobnih spomenika.

Protiv njih je krim-policija iz Gradiške podnijela izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka za ovu, te još jednu krađu.



"Nezavisnim" je potvrđeno da su u pitanju četiri državljana Srbije, i to K.J. (52) i D.N. (23) iz Sombora, te S.N. (35), M.P. (33) iz Rume, kao i R.S. (29) iz Gradiške.



Osim za pljačku na groblju, oni se sumnjiče i da su 16. februara, u istom mjestu, došli do jedne kuće, te ukrali oko 500 KM i zlatni nakit.



"Osumnjičeni su ukradeni novac trošili za lične potrebe, a zlatarski nakit su dalje preprodavali u zlatarama", rečeno je iz PU Gradiška.



Podsjetimo, "Nezavisne" su u januaru objavili da se Vaskrsije Nježić iz Romanovaca obratio Policijskoj stanici u Novoj Topoli, te prijavio da su ukradene biste njegove majke i dvojice stričeva.



"Krađa se dogodila na groblju kod naše stare crkve brvnare, u kojoj se vjenčao pisac Petar Kočić. Tu su biste bile 20 do 30 godina i niko ih dirao nije, sve do sada", rekao je tada Nježić.





