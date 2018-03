Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik došao je danas u posjetu porodici tragično stradalog Davida Dragičevića (21). Porodica sumnja da je mladić ubijen.

– Novi tim ljudi napraviće novu analizu čitavog slučaja i biće urađena nova obdukcija na zahtjev porodice Dragičević – izjavio je Milorad Dodik, predsjednik RS, nakon razgovora sa članovima porodice pokojnog mladića.



Dodik je istakao da treba na korektan način da se provede istraga o stradanju mladog Davida Dragičevića



– Bol ove porodice je bol svih nas i želimo da se na korektan način provede istraga. Biće urađena dodatna istraga i ekspertiza. Njihovo povjerenje u institucije sistema nije upitno. Možda je bilo nekih nezgrapnih izjava, ali i to se dešava, a to smo riješili tako što će jedan novi tim ljudi dodatno sagledati sve činjenice – dodao je predsjednik RS.



Dodik je danas od resornog ministra Dragan Lukača zatražio dodatnu ekspertizu Davidove smrti.



– Žao mi je što neki pokušavaju da uvuku politiku u sve to i što dobija drugu konotaciju – rekao je danas Dodik.

