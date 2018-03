Zbog serije teških krađa i krađa, banjalučka policija u akciji "Koral" uhapsila je šest državljana Srbije.

Foto: NN

"Nezavisne" nezvanično saznaju da su uhapšeni Duško N. (23) i Katica J. (52) iz Sombora, te Medena P. (20), Snježana N. (32), Miroslav J. (31) i Savica P. (28) iz Rume.



Krađe i teške krađe izvedene su uglavnom na području Banjaluke, Prnjavora, Laktaša i Čelinca.



Evidentirane su od 1. januara do 23. marta i u pitanju je ukupno deset krivičnih djela, s tim što je još jedno zabilježeno na području PU Mrkonjić Grad, a dva na području PU Gradiška.



Oni se sumnjiče da su golfom, jugom i FIAT-om dolazili do kuća, te da su, ako primijete da nema vlasnika, obijali prozore ili ulazna vrata, ulazi i krali pare, zlatni nakit i oružje.



"U slučajevima kada primijete vlasnika, osumnjičeni su dolazili do ulaznih vrata, nudili razne usluge proricanja sudbine, kao i prodaje odjevnih i ljekovitih predmeta. Kada ih vlasnik pusti u kuću, žene, uz prethodni dogovor, zapričavaju ukućane, dok jedan od osumnjičenih, uz izgovor da mora u toalet, iskoristi nepažnju i ukrade novac i zlatni nakit", kazali su iz policije.



Osumnjičeni su ukradene pare trošili, a zlato prepordavali u zlatarama.



"Ukupna šteta pričinjena ovim krivičnim djelima iznosi oko 12.500 KM", saopštila je Marija Markanović, portparol PU Banjaluka.





(NN)