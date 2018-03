Davor Dragičević, otac Davida Dragičevića, tvrdi da je njegov sin ubijen i da će istrajati u dokazivanju, kako kaže, prave istine u ovom slučaju.

Foto: 24sata.info

Na mirnom okupljanju oko 1.000 građana Banje Luke, koje je večeras održano u centru tog grada, Davor Dragičević je izrazio sumnju u policijsku verziju smrti Davora Dragičevića, po kojoj u ovom slučaju nema elemenata krivičnog djela i da se radi o zadesnoj smrti.



- Nikoga ne optužujem, ali od Davidovih kolega niko nije došao da izjavi saučešće – rekao je Dragičević, navodeći da će narednih dana iznijeti još, kako je naveo, bitnih informacija do kojih je on došao.



Građani su došli na glavni banjalučki trg, te s upaljenim svijećama, stali uz roditelje. Među okupljenjima je bio i ministar sigurnosti Bih Dragan Mektić, koji je rekao da je došao da da podršku ovom skupu



- Ovo postaje neprihvatljivo, da mladi ljudi gube živote u Banjoj Luci, pod uglavnom nerazjašnjenim okolnostima i da se sve svede na brzopletu istragu u kojoj se daju neprihvatljive konotacije. Nije mi prihvatljivo da se ide odmah na kompromitaciju žrtve i to od strane policije - rekao je Mektić.



Okupljanje građana u centru Banje Luke je organizovano putem društvenih mreža, a najavljena su i za naredne dane.



Policija je danas saopćila da dosadašnja istraga ukazuje da se u slučaju smrti Davida Dragičevića radi o zadesnoj smrti.



- On je vjerovatno pao u rijeku Crkvenu koja je bila nabujala i voda ga je potom odnijela do mjesta gdje je tijelo pronađeno – rekao Darko Ilić, načelnik Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUPRS-a.



Ilić je rekao da su u džepovima Dragičevićeve odjeće pronađene stvari koje su ukradene u provalnoj krađi u jednoj kući u ulici Velibora Janjetovića Janje.





(FENA)