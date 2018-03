Vatrogasci i policija nastavljaju danas potragu za trinaestogodišnjim dječakom koji je nestao u rijeci Uni u Bosanskom Novom nakon prevrtanja čamca. Starješina Teritorijalne vatrogasne jedinice Bosanski Novi Nikola Rađenović rekao je Srni da u dašanjoj akciji učestvuju pripadnici Specijalne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske, vatrogasci iz Bosanskog Novog i Prijedora.

Foto: SRNA

"Vatrogasci će pretražiti korito rijeke Une od Bosanskog Novog do Dobrljina. Specijalna jedinica MUP-a RS prvo će danas još jednom pretražiti područje od mosta na rijeci Uni do mosta na rijeci Sani, a zatim će nastaviti od Dobrljina do Kostajnice", naveo je Rađenović.



Rađenović kaže da je jučer realizovana opsežna pretraga korita Une do Kostajnice, u koju je bilo uključeno više od 50 spasilaca vatrogasca iz Prijedora i Bosanskog Novog, Specijalne jedinice MUP- Srpske i Hrvatske gorske službe spasavanja.



"Vodostaj je još visok, što otežava potragu, posebno roniocima", dodao je Rađenović.



Dječak je nestao u rijeci Uni u subotu, 24. marta, kada se prevrnuo gumeni čamac, a sa njim su bila i dva muškarca koja su uspjela doplivati do obale.

(24sata.info / SRNA)