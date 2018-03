S vremena na vrijeme u javnosti se pojave informacije o pojavi krivotvorenih novčanica, ali dok u Centralnoj banci BiH tvrde da se radi o nekoliko hiljada otkrivenih "lažnjaka“, u MUP-u Tuzlanskog kantona navode da je broj otkrivenih falsifikata relativno mali.

Arhiv / 24sata.info

Portparol MUP-a TK Izudin Šarić kaže da su od februara prošle do marta ove godine službenici policije na ovom području zaplijenili 18 novčanica za koje postoji sumnja da su krivotvorene.



- Radi se o 17 novčanica u eurima i 11 u konvertibilnim markama. Kad je riječ o eurima to su najčešće novčanice u apoenima od 50 i 20 eura, te od 100 i 50 konvertibilnih maraka – kaže u razgovoru za Fenu Šarić.



Prema njegovim riječima, MUP TK je sukladno članu 205. Krivičnog zakona, Tužilaštvu BiH, koje je nadležno za ovu vrstu krivičnih djela, podnio izvještaje protiv dvije osobe za rasturanje krivotvorenog novca, za šta su predviđene kazne od jedne do 10 godina zatvora.



- Jedna od prijavljenih osoba državljanin je Srbije i taj proces vodi se u Tužilaštvu BiH – napominje portparol.



Distribucija krivotvorenog novca, bilo papirnatog ili metalnog, najčešće se vrši na pijacama, u velikim tržnim centrima ili malim trgovinama, te na benzinskim pumpama.



- Prije par godina imali smo slučaj momka koji je došao na benzinsku pumpu u Kladnju i nekoliko puta je pokušavao gorivo platiti sa 200 maraka. Tek kada je radnik posumnjao da se radi o krivotvorenoj novčanici, pozvao je policiju. U međuvremenu se vlasnik novčanice udaljio s mjesta događaja, ali je brzom intervencijom policije pronađen i predat u nadležnost Tužilaštva BiH - podsjetio je Šarić.



Inače, Centralna banka BiH objavila je da se u opticaju nalaze krivotvorene novčanice u svim apoenima, kako KM tako i eura, pa upozoravaju da prilikom prijema novčanica obavezno treba vršiti provjere ili konsultovati banke i mjenjačnice koje posjeduju uređaje za kontrolu ispravnosti novčanica.

(FENA)