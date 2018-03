Pedesetdvogodišnjeg Željka Dodiga ugušio je dim, usljed požara koji je buknuo u kućici u Trnu, kod Laktaša, a u kojoj je živio sam.

Foto: NN

Njegove komšije, u Dositejevoj ulici, kažu da je stradali muškarac, za kojeg neki tvrde da je bio i bolestan, živio sam u kućici, koja je ranije bila napuštena.



"Vlasnik kuće, stariji muškarac, umro je prije oko četiri-pet godina, ako me pamet dobro služi. Željko se tu doselio prije oko godinu dana. Sam je Željo živio, niko mu nije dolazio, izuzev dvojice muškaraca koji vole popiti", priča za "Nezavisne" jedna mještanka, koja se nije željela predstaviti.



Dodiga će, ističe, pamtiti kao komšiju koji se ni sa kim nije zamjerio - bio je povučen, miran, ljubazan i besprijekorno pošten.



"Radio je u lokalnoj auto-limarskoj radionici. Istina, i on je volio popiti, ali probleme nikom nije pravio. Otiđite do kućice i shvatićete kakav mu je život bio. Objekat stari i oronuo, a unutra haos", napominje komšinica nastradalog čovjeka.



S puta bi se za kućicu reklo da u njoj niko godinama ne živi. Tek tragovi u snijegu odaju da joj je neko prilazio.



Da do četvrtka nije bila pusta, nagovještava pas, koji ne dopušta prilazak kućnom pragu. Kućni ljubimac nije nam dopustio ni da ga pomazimo - već neprestano laje, izgubljeno, isprepadano, tužno. Kao da zna da gazdu više nikad neće vidjeti.



Mještani kažu da se Dodig grijao ložeći vatru u peći. Svjedoče da bi, poslije radnog dana, došao kući, iz koje bi ubrzo počeo izbijati jak dim.



"Dođe s posla, naloži vatru pa zaspi. Baš sam se neki dan pitala koliko je to opasno. Iznad kuće se izvijao crni dim. Bože, kao da sam naslutila nesreću", priča nam jedna mještanka, sliježući ramenima.



Ko će Dodiga sahraniti, ona ne zna. Zna da je tijelo odvezeno nakon uviđaja. Uviđaj su obavili pripadnici Policijske stanice Laktaši u četvrtak, oko 13.50. Prethodno su požar lokalizovali vatrogasci laktaškog Dobrovoljnog vatrogasnog društva.



"Uviđajem je konstatovano da je do požara došlo jer je zapaljeni dio drveta ispao iz peći, a zatim zahvatio unutrašnjost kuće. Usljed velike koncentracije dima smrtno je stradao Ž.D.", ističu iz policije.



O svemu je upoznat i dežurni tužilac. Zatražio je obdukciju tijela u Zavodu za sudsku medicinu RS.





(NN)