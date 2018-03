Policijski službenici II PU lišili su slobode B.D., rođen 1998.godine u Sarajevu, gdje je i nastanjen, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti.

On je jučer oko 12.20 sati, obavijestio MUP Kantona Sarajevo, na broj 122, da je postavljena bomba u prostorijama Srednje medicinske škole Bjelave, ulica Tahmiščina, općina Centar Sarajevo.



Izvršenim pretresom, kod istog je pronađen i oduzet mobilni telefon.



O tome je obaviješten tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a B.D. je predat u Jedinicu za osiguranje objekata i zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo.



Također, radeći na rasvjetljavanju lažne dojave o postavljenoj bombi u prostorijama JU "Srednja građevinsko-geodetska škola" u Sarajevu, prijavljenoj jučer oko 09.50 sati, policijski službenici II PU su došli do saznanja da je izvršilac mldb. D.A., rođen 2002.godine, nastanjen u Sarajevu. On je ispitan u svojstvu osumnjičenog, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti. Kod njega je pronađen i oduzet mobilni telefon, saopćeno je danas iz MUP-a KS.



O tome je obaviješten tužilac Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, a policijski službenici Uprave policije tog ministarstva nastavljaju rad na rasvjetljavanju i dokumentovanju navedenih krivičnih djela.



