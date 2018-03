Dvije osobe uhapšene su danas u Prijedoru i jedna na području Distrikta Brčko. Trojka, a nezvanično saznajemo da je riječ o Goranu Kneževiću, Sanji Knežević, oboje iz Prijedora, i Tomislavu Mastikosi iz Distrikta Brčko, pala je u akciji Uprave za organizirani i teški kriminalitet MUP-a RS i Policijske uprave Prijedor, kodnog naziva „Loan“.

Sumnjiče se da su na području Prijedora duži period vršili krivično djelo zelenaštva, i to na štetu većeg broja građana koje su oštetili za značajan iznos.



Dalibor Ivanić, načelnik PU Prijedor, danas je na vanrednoj pres-konferenciji, uz navođenje inicijala uhapšenih rekao „da je u pitanju specifično krivično djelo koje građani obično ne prijavljuju“.



- Ovo je ujedno prilika da pozovem građane, one koji su eventualno oštećeni, da to prijave policiji - kazao je danas Ivanić.



Uhapšeni će tokom dana, nakon krim istrage biti predati na daljnje postupanje u nadležnost Okružnog tužilaštva Prijedor.



