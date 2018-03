U posljednje vrijeme, učestale su lažne dojave o podmetnutim bombama u državnim institucijama i obrazovnim ustanovama na području Kantona Sarajevo.

Ilustracija / 24sata.info

Od početka 2018. godine do danas, prijavljeno je 14 dojava o postavljenim bombama, za koje je utvrđeno da su bile lažne.



Iz MUP-a KS napominju, da je u posljednjih 14 dana marta ove godine prijavljeno 10 lažnih dojava o postavljenim bombama i to: jedna u zgradu Kantonalnog suda u Sarajevu i devet u srednje škole u Kantonu Sarajevo.



Policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, u svakom pojedinačnom slučaju, izašli su na lice mjesta, izvršili kontradiverzioni pregled, te je utvrđeno da se radi o lažnoj dojavi.



O svim slučajevima obaviješteno je Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo.



Policijski službenici Uprave policije MUP-a KS su preduzimajući mjere i radnje na rasvjetljavanju i dokumentovanju navedenih događaja, u nekoliko slučajeva identifikovali izvršioce.



Policijski službenici III PU su 13. februara identifikovali i ispitali u svojstvu osumnjičenog R.E., rođen 1982.godine u Sarajevu, gdje je i nastanjen, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo - lažno prijavljivanje. Isti je 12. februara poslao e-mail na adresu Ambasade Kraljevine Holandije da se u objektu nalazi eksplozivna naprava. U toku kriminalističke obrade, od R.E. je privremeno oduzet mobilni telefon s kojeg je poslao e-mail.



Identifikovana je i osoba koja je 8. februara dojavila da je u prostorijama Srednje škole Druga gimnazija, ulica Sutjeska broj 1, općina Centar Sarajevo, postavljena bomba, a radi se o mldb. V.B., rođen 2001.godine, nastanjen u Sarajevu. Isti će biti ispitan u svojstvu osumnjičenog, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo - ugrožavanje sigurnosti.



Policijski službenici II PU su identifikovali osobu koja je 19. marta dojavila da je u prostorijama Srednje Zubotehničke škole, ulica Čekaluša broj 84, općina Centar Sarajevo, postavljena bomba, a radi se o mldb. S.N., rođen 2002.godine, nastanjen u Sarajevu. Isti je ispitan u svojstvu osumnjičenog, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo - ugrožavanje sigurnosti.



Policijski službenici II PU su 20. marta lišili su slobode M.A., rođen 1995.godine u Tuzli, nastanjen u Sarajevu, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo - ugrožavanje sigurnosti. Isti je navedenog dana oko 10,55 sati, obavijestio MUP Kantona Sarajevo, na broj 122, da je u prostorijama Srednje škole Prva gimnazija, postavljena eksplozivna naprava. O tome je obaviješten tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a M.A. je predat u Jedinicu za osiguranje objekata i zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo.



Protiv navedenih osoba će biti dostavljeni izvještaji o počinjenim krivičnim djelima, nadležnom Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo.



Prijave lažnih dojava o postavljenim bombama, mogu se dovesti u vezu s izvršenjem krivičnih djela - lažno prijavljivanje, izazivanje opće opasnosti i ugrožavanje sigurnosti, za koje su predviđene krivičnopravne sankcije od novčane kazne do kazne zatvora do pet godina, navodi se u saopćenju iz MUP-a KS.





(FENA)