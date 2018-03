Bezbjednosne službe Crne Gore dobile su informacije da se Kotoranin Nikola Mršić, osumnjičeni za likvidaciju sugrađanina Gorana Lenca, nalazi u Banjaluci.

Foto: Agencije

Prema saznanjima crnogorskog "Dana", zbog toga je juče izvršen pretres na nekoliko lokacija u Banjaluci na kojima je, prema dobijenim podacima, Mršić uočen.



Kotoranin je i ovog puta uspio da pobjegne, a policija je izuzela više dokaza, koji su poslati na vještačenje kako bi se ustanovilo da li na njima ima tragova osumnjičenog za likvidaciju Lenca, prenosi "cdm.me".



Crnogorski istražioci su informacije o Mršićevom kretanju dobili primjenom mjera tajnog nadzora.



Dobijene podatke razmijenili su sa kolegama iz Bosne i Hercegovine, koji pomažu nadležnim organima naše zemlje u istragama o nekoliko ubistava koja su se dogodila u ratu klanova.



Viđen i u Beogradu



Nekoliko mjeseci ranije, u potrazi za nekoliko članova organizovanih kriminalnih grupa iz Crne Gore izvršeni su pretresi nekoliko objekata u beogradskim naseljima Surčin i Zvezdara.



Tad je policiji prijavljeno da se na tim lokacijama skrivaju pripadnici više kriminalnih grupa iz Crne Gore među kojima je i Kotoranin Nikola Mršić, koji je, prema evidencijama bezbjednosnih službi, član "škaljaskog klana".



Informacija je dobijena od bezbjednosnih službi koje prate djelovanje tog klana na području Beograda i Novog Sada. Međutim, Mršić ni tada nije pronađen na lokacijama koje su provjeravane, ali su pronađeni tragovi koji ukazuju da je boravio u jednom objektu na Zvezdari.



Mršić je osumnjičen da je likvidirao Lenca. On je uhapšen iste noći, dva sata poslije ubistva, ali je nakon saslušanja pušten na slobodu. Od tada mu se gubi svaki trag, a policija je vjerovala da nije izašao iz Crne Gore.



Osnovanost sumnje da je Mršić ispalio smrtonosni hitac u Lenca potvrđena je kada su stigli nalazi iz Forenzičkog centra, gdje je utvrđena podudarnost DNK iz ovog zločina sa DNK profilom osumnjičenog.



Istražni organi su tokom pretrage terena nakon zločina pronašli kesu u kojoj je egzekutor sakrio pištolj, i to je bio trag koji im je pomogao da dođu do DNK profila osumnjičenog Kotoranina. Tada je protiv Mršića podnesena krivična prijava, prenosi CdM.



Lenac je ubijen 16. septembra prošle godine na stadionu fudbalskog kluba Bokelj, oko 17.25. Ubica nije bio maskiran i posmatrao je sa tribina Lenca, koji je trenirao sa drugom.



U vrijeme ubistva, na terenu je bilo još ljudi, ali je napadač strpljivo čekao da se oni počnu razilaziti, nakon čega je sišao sa tribine, počeo da trči, simulirajući da i on navodno trenira, ne ostavljajući prostora sumnji da nešto sprema. Prišao je Lencu dok je on radio sklekove i ispalio mu dva hica u glavu.



Potom je pobjegao prema izlazu stadiona. Tada je ispalio još nekoliko hitaca u vazduh, vjerovatno u namjeri da uplaši eventualne očevice.



(24sata.info)