Milan Macura (33) iz Banjaluke, koji je optužen je da je prijetio da će se opasati eksplozivom i raznijeti u "Zimzogradu" na banjalučkom Trgu Krajine, u prijetećoj poruci, postavljenoj na Instagram profil "Zimzograda", naveo je da bi volio da se njegov natpis shvati jako ozbiljno.

Foto: NN

Piše to u optužnici protiv njega, a koja je u posjedu "Nezavisnih".



"Cijenim da bi sve dobrotvorne organizacije na ovim prostorima koje se bave uvozom C4 eksploziva, nafte, bombi, minobacača, kalašnjikova i tako dalje, a nije da ih nema, imali korist od sljedećeg... Odgovorno tvrdim da sam prvoklasan materijal za samoubicu i voljan sam da to pokažem na primjeru 'Zimzograda'", naveo je Macura.



On je dodao da bez problema može natovariti na sebe "150 kilograma C4, bez da iko posumnja", te da ga, kada postigne potrebno ubrzanje - niko ne zaustavlja.



"Vjerujem da sa tom količinom mogu obuhvatiti prečnik Brko - Royal Plaza, umro sam presretan. A zašto to radim?! Riječima pjesnika: moja žrtva je mala u odnosu na dobrobit naroda. Zahvaljivaćete mi za cca 20 godina. Oslobodiću vas pogani, smrdljivih kobasica, razrijeđenog piva, vina i rakija, primitivizma banjalučkih gazda, droljetina i svih ostalih piz......", naveo je Macura.



Po njemu će se, dodao je, zvati škole, ustanove, javna dobra.



"Djeci ćete davati moja imena i tjerati ih da dižu sirov čelik. O meni će se učiti, pričati bajke", naveo je Macura u svojoj poruci koju je napisao 8. decembra 2016. godine u Banjaluci.



Protiv njega je optužnicu, koja ga tereti za terorizam, podiglo Republičko javno tužilaštvo, a potom ju je potvrdio sudija za prethodno saslušanje Okružnog suda u Banjaluci.



Konkretno, optužnica ga tereti da je 8. decembra 2016. godine prijetio terorističkim činom, odnosno da će staviti na sebe veću količinu eksploziva i aktivirati ga na "Zimzogradu" i tako ubiti više lica, te izazvati veliku štetu na infrastrukturi.



U optužnici piše da je to učinio s ciljem ozbiljnog zastrašivanja građana, nezadovoljan političkim, ekonomskim i društvenim uređenjem RS, veličajući sebe kao heroja u borbi protiv stvari kojim je nezadovoljan.





(NN)