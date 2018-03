Na području Policijske uprave Banjaluka u februaru je evidentirano 176 krivičnih djela, što je manje za 26,4 odsto nego u istom periodu lani kada je bilo evidentirano 239 krivičnih djela, rečeno je na današnjoj konferenciji za novinare predstavnika ove uprave.

Arhiv / 24sata.info

Načelnik Policijske uprave Banjaluka Željko Spasojević rekao je da je od ukupnog broja ovih krivičnih djela riješeno 159 djela ili 84,6 odsto što je više u odnosu na uporedni period, kada je riješenost iznosila 75,6 odsto.



On je istakao da je po nepoznatom izvršiocu rasvijetljeno 48 krivičnih djela ili 62,3 odsto što je više u odnosu na isti period 2017. godine kada je rasvijetljenost iznosila 56,5 odsto.



"Kada je riječ o opštem kriminalitetu, u februaru je evidentirano 138 djela, dok je u istom periodu prethodne godine evidentirano 195, a riješenost ovih djela iznosi 85,3 odsto što je više u odnosu na uporedni period kada je iznosila 72 odsto", rekao je Spasojević.



On je istakao da je prošlog mjeseca došlo do znatnog smanjenja teških krađa za 54,1 odsto.



Spasojević je naglasio da je u februaru prijavljeno devet krivičnih djela protiv života i tijela, istakavši da njihova rasvjetljenost 100 odsto.



Nema evidentiranih ubistava, pokušaja ubistava, kao ni krivičnih djela protiv polnog integriteta.



"U oblasti zloupotrebe opojnih droga otkrivena su četiri krivična djela i 14 prekršaja, a uhapšeno je 18 lica od kojih je oduzeta određena količina kokaina, marihuane i amfetamina", rekao je Spasojević i dodao da je iz oblasti privrednog kriminaliteta otkriveno 20 krivičnih djela i podneseno 15 izvještaja protiv 15 lica.



"U februaru ove godine ediventirano je 87 slučajeva narušavanja javnog reda i mira dok je u istom periodu prošle godine evidentirano 60 ovakvih slučajeva, evidentirano je 110 prekršaja, a u uporednom periodu evidentirana su 92 prekršaja", precizirao je on.



Prema njegovim riječima u prošlom mjesecu evidentirano je 249 saobraćajnih nezgoda u kojima nije bilo smrtno stradalih lica, dok je teško povrijeđeno 14, a lakše 44 lica.



"Na području Policijske uprave Banjaluka u februaru je izdato 1.499 ličnih karata, 2.596 putnih isprava, 1.336 vozačkih dozvola i registrovano je 7.692 motornih vozila", precizirao je Spasojević.



Prema njegovim riječima tokom februara realizovana je akcija iz oblasti kriminaliteta "Uplatnica dva", kao i akcije iz oblasti javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja.



Spasojević je naveo i da je uspješno obezbijeđeno 22 javnih okupljanja i 45 sportskih priredbi, te da se, imajući u vidu navedeno, stanje bezbjednosti na području Policijske uprave može cijeniti zadovoljavajućim.





(SRNA)