Nakon što je jučer predat Tužilaštvu Kantona Sarajevo, Senad Oručević, osumnjičeni za pucnjavu na dvojicu maloljetnika u Titovoj ulici, jutros je pušten na slobodu.

Ovu informaciju potvrdio je Oručevićev advokat Senad Pizović koji tvrdi da njegov klijent, vlasnik stomatološke ordinacije, nije bio napadač, već žrtva incidenta koji se desio u četvrtak oko 19 sati.



"Oručević je bio zadržan samo na ispitivanju dok su se utvrdile određene činjenice i sagledali dokazi. Jutros je pušten na slobodu", istakao je.



Prema saznanjima advokata Pizovića, određeni ljudi su vidjeli na mjestu indicenta u Titovoj ulici šta se sve dešavalo. Te osobe su dale svoje izjave u policiji, a Pizoviću se u međuvremenu javilo još nekoliko osoba koje su svjedočile pucnjavi u centru Sarajeva.



"Oni su njemu tražili novac, a potom su ga i ganjali. Kad im je on rekao da prestanu jer je naoružan, oni su opet krenuli na njega. On ih je ponovo upozorio i digao pištolj uvis, ali su opet krenuli na njega i udarili ga. Oručević je zatim ispalio jedan metak u zrak, ali su ga nastavili napadati. Kad je drugi put pucao u pod, jednog maloljetnika je ranio. Zatim je prešao preko ceste i došao do FUP-a gdje su ga tri policajca razoružala. On je bacio pištolj i rekao im kako bježi jer ga napadaju. Čak ga je tu, kako on tvrdi, pred policajcem neko udario", ispričao je Pizović.



Oručević je imao dozvolu za pištolj koji je nosio.



"Šta bi bilo da nije imao pištolj dok je šest ljudi išlo na njega i napadalo ga", prokomentarisao je Pizović.



Podsjećamo, dvojica mladića ranjena su kad je Oručević pucao. Obojica su zadobila povrede u predjelu noge.



