Policijskoj stanici u Cazinu telefonom se za pomoć obratio B.S. (31) koji se požalio da se sinoć fizički sukobio sa tri godine starijom suprugom D.N. (34) i da mu je ona tom prilikom zadala lakše tjelesne povrede po glavi i tijelu.

Ilustracija / 24sata.info

Kako nezvanično saznajemo, bračni par se najprije sukobio verbalno da bi potom uslijedio i fizički obračun, a kako se čini deblji kraj je izvukao B.S. jer je on taj koji je policiji podnio prijavu protiv supruge zbog nasilja.



"Policiji se obratio B.S.rođen 1987. godine koji je prijavio da je došlo do fizičkog sukoba između njega i supruge D.N. rođene 1984. godine. Policajci su izašli na lice mjesta i uzeli izjave od oba supružnika. Dalji rad na dokumentovanju krivičnog djela nasilje u porodici nastavljaju istražitelji Odjela kriminalističke policije u Cazinu", saopšteno je iz policije.



Nezvanično saznajemo kako su odnosi među supružnicima već duže vrijeme narušeni, a navodni motiv je ljubavna prevara.



Zanimljivo je kako je nedavno sličan slucaj zabilježen i u Sanskom Most gdje je također muškarac policiji prijavio suprugu zbog fizičkog nasilja.





(NN)