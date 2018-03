Porodilja Svjetlana Đurović (27) bila je nakon porođaja u životnoj opasnosti, stoji u optužnici koja tereti troje radnika bijeljinske bolnice "Sveti vračevi" da su tokom carskog reza dvadesetsedmogodišnjakinji zaboravili oko dva metra gaze u stomaku.

Optužnicom, koju je potvrdio Osnovni sud u Bijeljini, obuhvaćeni su ginekolog Sanja Stevanović i medicinska sestra Slađana Obradović, te medicinski brat, odnosno instrumentar Bane Vićanović.



Tereti ih optužnica da su sporni carski rez nad Đurovićevom izveli 24. avgusta 2016. godine. Kako se navodi, Stevanovićeva je bila odgovorna za cjelokupni tok operacije, te način i ishod operativnog zahvata.



"U posao Obradovićeve, kao glavne instrumentarke, pored ostalog spada i to da vodi računa o broju kompletnog materijala koji se upotrebljava tokom operacije, kao što su zavojni materijal i instrumenti", piše u optužnici.



Dodaje se da u posao Vićanovića spada da vodi računa o broju iskorištenih gaza. Svako od njih je, navodi se, napravio propust nakon operativnog zahvata.



"Nije obavljena valjana revizija trbušne duplje pred kraj operativnog zahvata, pa nije utvrđeno da nedostaje trbušna kompresa (gaza)", piše u optužnici.



Instrumentar, navodi se, nije evidentirao utrošeni materijal, olako držeći da na taj način neće prouzrokovati znatnije pogoršanje zdravstvenog stanja pacijentkinje.



"Usljed tog propusta je kod pacijentkinje tokom operacije u trbušnoj duplji ostala gaza dužine oko 200 cm, koja je kao strano tijelo dovela do poremećaja, pojave apcesa, više fistula i upalu potrbušnice, zbog čega je u Kliničkom centru Vojvodina u oktobru 2016. godine morala biti operisana", stoji u optužnici.



Kako se navodi, tokom tog operativnog zahvata u Srbiji su joj odstranjeni dijelovi tankog crijeva i skoro cijelo debelo crijevo.



"To je sve dovelo do oštećenja zdravlja pacijentkinje, koje je u momentu nanošenja bilo teško i opasno po život, a u končanom imalo za trajnu posljedicu koja se ogleda u gubitku jednog dijela tankog crijeva i skoro cijelog debelog crijeva sa posljedičnim teškim i trajnim poremećajem funkcije probavnog sistema", piše u optužnici.



Troje optuženih terete za nesavjesno pružanje ljekarske pomoći, što je, ističe se, učinjeno iz nehata. Podsjetimo, o ovom slučaju "Nezavisne" su prve pisale.



Potom se oglasila i Đurovićeva, koja je tokom porođaja rodila zdravu kćerkicu, i koja je kazala da su prvo pokušavali da je porode prirodnim putem, a onda su rekli da mora na carski rez. Kasnije nastaju komplikacije.



"Jedva sam mogla da stojim. Konstantno me je boljelo, ali sam imala obaveze oko bebe i to sam trpjela. Više puta sam se javljala doktorki Stevanović, ali je ona govorila da mi nije ništa i da sam razmažena", ispričala je porodilja.

