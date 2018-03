Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo saopštilo je danas da su službenici ovog Ministarstva lišili slobode jednu osobu, rasvijetlili razbojništvo te zaprimli više prijava razbojništava.

Ilustracija / 24sata.info

Kako piše u izvještaju MUP-u KS, jučer u 20,10 sati u ulici Miševići, općina Hadžići, od strane NN lica izvršeno je krivično djelo razbojništva nad radnicom u prodavnici “Deny Prom”. Tom prilikom maskirano NN lice je uz prijetnju nožem, otuđilo određenu sumu novca, a zatim se udaljilo u nepoznatom pravcu. O prednjem je obaviješten tužilac Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, a policijski službenici rade na rasvjetljavanju navedenog krivičnog djela, identifikaciji i pronalasku izvršioca.



Istog dana u 20,35 sati u mjestu Malešići, općina Ilijaš, od strane dva NN lica izvršeno je krivično djelo razbojništva nad radnicom u sportskoj kladionici “Premier sport” d.o.o. Čitluk. Tom prilikom maskirana NN lica su uz prijetnju pištoljem, otuđila određenu sumu novca, a zatim se udaljila u nepoznatom pravcu. O prednjem je obaviješten tužilac Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, a policijski službenici rade na rasvjetljavanju navedenog krivičnog djela, identifikaciji i pronalasku izvršilaca.



U 15,00 sati, u službene prostorije II PU pristupio je K.Ž. iz Sarajeva i prijavio da je dana 12.03.2018.godine oko 17,30 sati u ulici Alipašina, općina Centar Sarajevo, od strane K.I. iz Sarajeva i još jednog NN lica, nad njim izvršeno krivično djelo razbojništva. Tom prilikom, po izjavi prijavitelja, K.I. i NN lice su uz upotrebu fizičke snage od istog otuđili određenu sumu novca i mobilni telefon, a zatim se udaljili u nepoznatom pravcu. O prednjem je obaviješten tužilac Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, a policijski službenici rade na rasvjetljavanju navedenog krivičnog djela, pronalasku lica K.I., kao identifikaciji i pronalasku drugog izvršioca.



U ulici Osik u 19 sati, općina Ilidža, od strane NN lica izvršeno je krivično djelo razbojništva nad radnicom u sportskoj kladionici “Petica plus”. Tom prilikom maskirano NN lice je uz prijetnju pištoljem, otuđilo određenu sumu novca, a zatim se udaljilo u nepoznatom pravcu. Radeći na rasvjetljavanju navedenog krivičnog djela, pomenutog dana u 22,00 sati u ulici Rate Dugonjića, općina Ilidža, policijski službenici V PU su pronašli i lišili slobode Č.Š., rođen 1993.godine u Tuzli, nastanjen u Sarajevu, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo iz člana 289. KZ F BiH (Razbojniđštvo). O prednjem je obaviješten tužilac Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, a isti je predat u Jedinicu za osiguranje objekata i zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo. Policijski službenici nastavljaju rad na rasvjetljavanju i dokumentovanju kriminalnih aktivnosti navedenog lica.



Sinoć u 22,05 sati u ulici Hadžiabdinica, općina Stari Grad Sarajevo, policijski službenici I PU lišili su slobode K.M., rođen 1984.godine u Sarajevu, gdje je i nastanjen, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo iz člana 239. KZ F BiH (Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga). Prilikom pretresa kod istog je pronađen i oduzet jedan paketić sa zeljastom materijom koja asocira na opojnu drogu marihuanu. O prednjem je obaviješten tužilac Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, a K.M. je predat u Jedinicu za osiguranje objekata i zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo. Policijski službenici nastavljaju rad na rasvjetljavanju i dokumentovanju navedenog krivičnog djela.



Policijski službenici II PU jučer su u 13,30 sati lišili su slobode I.B., rođen 1999.godine u Sarajevu, gdje je i nastanjen, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična djela iz člana 293. i 362. KZ F BiH (Oštećenje tuđe stvari i Nasilničko ponašanje), na štetu N.S. i mldb.K.S. iz Sarajeva. O prednjem je obaviješten tužilac Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, a isti je predat u Jedinicu za osiguranje objekata i zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo. Policijski službenici nastavljaju rad na rasvjetljavanju i dokumentovanju navedenog krivičnog djela.



U Sarajevu su jučerzabilježena i dva požara, u 01,20 sati, obaviještena je V PU da je u ulici Hipodrom, općina Ilidža, došlo do požara na kući vlasništvo B.E. iz Sarajeva. Požar je ugašen od strane pripadnika PVB Kantona Sarajevo. Tom prilikom nije bilo povrijeđenih osoba, dok je na kući nastupila materijalna šteta. O prednjem je obaviješten tužilac Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu. Uviđaj su obavili policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo i ovlašteni sudski vještak PPZ-a. Policijski službenici nastavljaju rad na dokumentovanju navedenog događaja.



U 13,15 sati, obaviještena je IV PU da je u ulici Džemala Bijedića, općina Novi Grad Sarajevo, došlo do požara na poslovnom objektu “Pekara kružni tok”. Požar je ugašen od strane pripadnika PVB Kantona Sarajevo. Tom prilikom nije bilo povrijeđenih osoba, dok je na objektu nastupila materijalna šteta. O prednjem je obaviješten tužilac Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu. Uviđaj su obavili policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo i ovlašteni sudski vještak PPZ-a. Policijski službenici nastavljaju rad na dokumentovanju navedenog događaja.







(24sata.info)