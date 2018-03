Blagajnica Doma penzionera u Banjaluci Sanja Stupar osumnjičena je da je nezakonito prisvojila oko 24.000 KM ove ustanove zbog čega je protiv nje već pokrenuta istraga, saznaje "Glas Srpske".

Foto: NN

Istragu sprovodi policijska uprava Banjaluka po naredbi banjalučkog Okružnog tužilaštva, a Stuparevu terete da je novac nezakonito prisvajala u toku prošle godine.



"Protiv S. S. sprovodi se istraga zbog krivičnih djela posluga i pronevjera. Tužilaštvu su protiv nje dostavljene dvije prijave zbog sumnje da je počinila krivična djela. Jedna je anonimna, a drugu prijavu podnio je Dom penzionera", kazali su u banjalučkom Okružnom tužilaštvu.



Dodali su da je predmet protiv osumnjičene u fazi istrage zbog čega ne mogu da daju više informacija.



U Policijskoj upravi Banjaluka su potvrdili da vode istragu u ovom slučaju, ali nisu otkrivali ime osumnjičene i druge detalje.



"Policijski službenici pod nadzorom Okružnog tužilaštva preduzimaju zakonom predviđene mjere i radnje u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja i svih okolnosti prijave. Zbog zaštite istrage nismo u mogućnosti iznositi više podataka", rekli su u policiji.



Nezvanično saznajemo da blagajnicu banjalučkog Doma penzionera Sanju Stupar sumnjiče da je od 1. januara do 13. decembra prošle godine u više navrata prisvajala novac od uplata korisnika i pazara.



Prema riječima izvora bliskog istrazi ovaj slučaj je otkriven kontrolom blagajne kada je utvrđeno da nije evidentirano 63.771 KM na karticama korisnika Doma. Tada je pokrenuta vanredna kontrola i disciplinski postupak protiv blagajnice.



"Vanrednim popisom od 13. decembra 2017. godine utvrđeno je da je Stupareva položila pazar u iznosu od 25.853 KM te je u ladici blagajne pronađeno 11.521 KM, u sefu još 6.400 KM. Takođe je utvrđen manjak od 4.019 KM po osnovu primljenih pazara na dan 13. decembar. Kada se sve to sagleda utvrđeno je da je blagajnica načinila ukupan manjak od 24.016 KM", kazao je izvor blizak istrazi.



Vanredna kontrola blagajne, kako saznajemo, bila je osnov Domu penzionera da tužilaštvu podnese dopunu krivične prijave protiv blagajnice. Izvor blizak istrazi je kazao da se Stupareva u disciplinskom postupku branila da joj je sve podmetnuto i da su blagajni pristup imala i druga lica, a ne samo ona.



Požalila se i da je vanredni popis urađen mimo zakona te da je vještak koji je pregledao dokumentaciju nije kontaktirao niti joj je uručena kopija vanrednog pregleda. Stuparevu su branile i kolege iz sindikalne organizacije u Domu koje su kako saznajemo kazali da smatraju da je njoj podmetnuto krivično djelo.



"Stupar je bila visoko pozicionirana u sindikalnoj organizaciji Doma te je imala status zaštićenog radnika. Ona je to zloupotrijebila kako bi prikrila svoje malverzacije", kazao je izvor "Glasa Srpske".



Suspenzija



U Domu penzionera Banjaluka kazali su da je Sanja Stupar suspendovana s posla i protiv nje je pokrenut disciplinski postupak.



"Upoznati smo sa istragom protiv Sanje Stupar koja je radila kao blagajnica. O ovom slučaju i istrazi ne možemo da damo više informacija", rekli su u banjalučkom Domu penzionera.





(Glas Srpske)