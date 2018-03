Prava drama odvijala se u jednom tržnom centru u Banjoj Luci kada su se radnici i posjetioci prepali da bi se mogao desiti teroristički napad, zbog muškarca koji se čudno ponašao, a koji je izgledom podsjećao na vehabiju, prenose srbijanski mediji.

Arhiv / 24sata.info

Zbog toga je reagirala i banjalučka policija, koja je privela muškarca, a utvrdili su i da nije riječ o opasnoj osobi, već o čovjeku sa psihičkim problemima.



Sve je počelo u srijedu uvečer kada je mladić, za kojeg je naknadno utvrđeno da je iz Sanskog Mosta, došao u ovaj tržni centar i počeo se čudno ponašati.



- Mladić je imao bradu i podsjećao je na pripadnike vehabijskog pokreta. Ulazio je u skoro svaku radnju i ništa nije govorio. Ono što nas je dodatno prepalo jeste kada smo primijetili da ispod jakne pokušava sakriti neki crni ruksak - ispričala je za EuroBlic jedna od radnica u tom tržnom centru.



Kaže da su ga svi posmatrali jer su prvo mislili da pokušava nešto ukrasti, ali je onda neko rekao da bi mogao biti terorista, što je izazvalo dodatnu paniku.



- Nismo znali šta da radimo. Kasnije sam vidjela da je ušao u jedan butik sportske opreme i zatražio od djevojke koja je tu radila da mu da neke patike da proba. Nakon što je uzeo patike od radnice, otišao je u kabinu da ih proba, što je radnici bilo čudno - rekla je sagovornica Blica.



Prema njenim riječima, on se u kabini zadržao nešto duže, što je preplašenoj radnici bilo sumnjivo.



- Poslije nekog vremena čula je čudne zvuke iz kabine, pa je odlučila da provjeri šta se dešava s mušterijom. Kada je otvorila vrata ostala je u čudu, nije mogla vjerovati šta je vidjela. Taj momak je prostro neki tepih po podu i počeo klanjati - pojasnila je radnica.



Ona je ispričala i kako je neko rekao da se skinuo do pojasa i polijevao vodom po glavi.



- Radnica je bila u šoku. Pitala ga je je li normalan i šta radi. On joj je navodno kratko odgovorio da 'pere grijehe' prije nego što počini samoubistvo. Ja to nisam čula, ali tako svi pričaju u tržnom centru. Uplašena radnica je odmah pozvala policiju i rekla šta se dešava - istaknula je druga radnica iz butika.



Kaže da je u tržni centar veoma brzo stigao veliki broj policajaca, koji su tu zatekli mladića.



- Nisam primijetila da se opirao policajcima. Moram pohvaliti i policiju koja je veoma brzo stigla na lice mjesta i u velikom broju - kazala je sagovornica “EuroBlica”.



Prema njenim riječima, nekoliko policajaca ostalo je kod tržnog centra, i kasnije je od njih čula da ta osoba ipak nije bila opasna, već da ima nekih psihičkih problema.



U Policijskoj upravi Banja Luka potvrdili su da im je u srijedu uvečer prijavljen ovaj slučaj i da su izašli na mjesto događaja.



- Dobili smo prijavu da se muškarac nedolično ponaša. On je uhapšen i utvrdili smo da nije riječ o sigurnosno interesantnom licu. Poslije kriminalističke obrade prebačen je na odjeljenje psihijatrije - rečeno je u policiji.



(24sata.info)