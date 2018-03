Kantonalni sud Tuzla donio je osuđujuću prvostepenu presudu za Almina Alića (27) iz Banovića i izrekao mu jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 15 godina i 9 mjeseci zbog krivičnih djela ubistvo, pokušaj ubistva, napad na službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti i oštećenje tuđe stvari.

arhiv / 24sata.info

U jedinstvenu kaznu zatvora, uz pojedinačne kazne za spomenuta krivična djela, Aliću je uračunata i kazna od jedne godine zatvora iz opozvane uvjetne osude za krivično djelo koje je počinio 2013. godine, saopćeno je iz Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.



Optužnicom ovog tužilaštva, Alić se tereti da je 14. februara 2017. godine oko ponoći u restoranu u mjestu Križaljka na području općine Živinice, prethodno koristeći suzavac u spreju, onesposobio i nožem napao zaštitara u objektu Halila Avdibašića i nanio mu više povreda u predjelu grudnog koša i lijeve podlaktice.



Avdibašić je preminuo na putu do Doma zdravlja u Živinicama.



Također, osumnjičen je da je napao i drugog zaštitara u objektu, nožem zamahnuo u pravcu njegove glave kako bi ga usmrtio, ali mu je nanio povrede na lijevoj ruci koju je zaštitar podigao kako bi se odbranio od napada.



Alić je također razbio i zadnje vjetrobransko staklo na automobilu u kojem su Avdibašića vozili do Službe hitne medicinske pomoći u Živinicama.



Optuženi se poslije toga automobilom odvezao do Doma zdravlja u Živinicama, jer je tokom ovih događaja i sam bio povrijeđen. Tu su ga našli pripadnici Policijske uprave Živinice kako bi ga lišili slobode, te je napao jednog policajca, udario ga pesnicom u glavu i nanio mu povrede, saopćeno je iz Tužilaštva TK.

