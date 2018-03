Pripadnici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije u saradnji sa Tužilaštvom za organizovani kriminal, nakon višemjesečnog rada u koordiniranoj akciji sa policijom Španije uhapsili su 27 osoba i zaplijenili više od 75 kilograma marihuane. Među uhapšenima je i najmanje jedan bh. državljanin.

Arhiv / 24sata.info

Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i udruživanje radi vršenja krivičnog djela, na teritoriji Španije uhapšeno je 26 osoba, od kojih 14 državljana Srbije, zatim državljani BiH, Crne Gore, Hrvatske, Litvanije i Švedske, piše Blic.



Ova organizovana kriminalna grupa se tereti da je u periodu od jula 2017. do februara 2018. godine na teritoriji Kraljevine Španije organizovala neovlaštenu proizvodnju marihuane tipa skank u vještačkim uslovima, i to u iznajmljenim vilama u Barceloni.



Prilikom posljednjeg hapšenja u Španiji zaplijenjeno je 2.337 sadnica marihuane u različitim fazama zrelosti, 75,2 kilograma već obrane marihuane, 56.000 eura, četiri vozila, jedan motor i dva vatrena oružja kalibra 38 specijal i 9 mm parabelum.



Sumnja se da je ovu kriminalnu grupu u Španiji organizovao srbijanski državljanin S.T. (1966.). On je sa ostalim članovima instalirao više ilegalnih laboratorija za proizvodnju marihuane, koju bi nakon završenog procesa proizvodnje sušili i pakovali, a onda prodavali raznim kriminalnim grupama u zemljama Evropske unije.

(24sata.info)