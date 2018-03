U žbunu u šumi na području banjalučkog naselja Kuljani sakrivana je torba s oko milion maraka, koji je 2011. godine ukraden iz Komercijalne banke u Banjaluci.

To se moglo čuti u iskazima svjedoka u banjalučkom Okružnom sudu na suđenju optuženima u predmetu "Trezor", kojim su obuhvaćeni Siniša Straživuk (49), Jovica Karać (42), Miloš Mrđan (42), Tomislav Knežević (42), Željko Pavlović (40) te Đorđe Ćulum (37) i Aljoša Galić (29).



Svjedoci su izjavili da je torba prvo skrivana u nezaključanoj garaži na Laušu, a potom odnesena u Kuljane, da bi na kraju završila u Prijedoru, gdje je i pronađena.



Svjedok Zoran Brljak prisjetio se da je 19. aprila 2011. godine otišao u banjalučko naselje Lauš po kolegu Đorđa Matića.



"Kada sam stigao, on je izašao iz kuće i rukom mi kazao da dođem do neke garaže vozilom u rikverc i otvorim gepek. Zatim je u auto ubacio neku crnu torbu i kesu. Pitao me da li mogu to negdje ostaviti. Pristao sam da to odnesemo kod mene kući u Kuljane. Kada smo stigli, Matić je otvorio torbu i bila je puna para, a iz kese smo izvadili dva crna pištolja i neko odijelo", ispričao je Brljak.



Po njegovim riječima, Matić mu je kazao da ne zna šta je to, ali i dodao: "Šta mi čovjek uradi". Da je u pitanju ukradeni novac, Brljak je, kako je izjavio, pomislio tek kada je kasnije čuo da je opljačkana Komercijalna banka.



"Matića sam poslije zvao i pitao šta da radim s novcem, na šta je on rekao da radim šta hoću. Poslije sam pozvao kolegu Danijela Đurđevića i zamolio ga da torbu sakrije", rekao je Brljak i priznao da je iz torbe uzeo oko 4.400 maraka.



Svjedočio je i Đurđević, koji je potvrdio da mu je Brljak dao torbu da je sakrije.



"Tad sam torbu sakrio u žbun u šumi blizu njegove kuće u Kuljanima", rekao je Đurđević te dodao da je kasnije nazvao brata koji živi u Prijedoru i pitao ga da kod njega sakrije torbu, na šta je ovaj i pristao.



Đorđe Matić je, podsjetimo, svjedočio ranije u predmetu protiv Galića i Milana Reljića, koji su već osuđeni za pljačku Komercijalne banke, i tada je izjavio da mu je njegov kum i komšija Galić 19. aprila 2011. godine rekao da uzme i sakrije stvari i torbu, u kojoj je kasnije našao veliku količinu novca.





