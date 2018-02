Uposlenici Službe za CZ i vatrogasci općine Konjic od jučer su angažirani u potrazi za 72-godišnjem Ibrahimom Ivkovićem iz Bugojna, čiji je nestanak prijavljen 8. februara. U tim aktivnostima im pomažu pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova HNK i Sportsko-rekreativnog kluba "Neretva" iz Konjica, te Federalnog tima za spašavanje na vodi.

- S obzirom na to da operativne radnje nisu dale rezultate, odlučili smo se na pretraživanje korita rijeke Neretve i Jablaničkog jezera od Novog mosta do Orahovice, na osnovu pretpostavke da je Ivković možda došao do obale rijeke i da mu se desilo nešto slučajno ili namjerno - izjavio je komandir PU Konjic Mustafa Gakić.



Ivković je posljednji put viđen na autobuskoj stanici u Konjicu 8. 2. 2018 godine, gdje je, prema riječima vozača autobusa koji je saobraćao na relaciji Sarajevo – Bugojno, izašao iz autobusa oko 16 sati i 15 minuta, te se uputio u pravcu tržnog centra u Koloniji, otkada mu se gubi svaki trag.



Iz PU Konjic su najavili da će nastaviti aktivnosti na razjašnjavanju ovoga slučaja.



