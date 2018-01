Muškarac s inicijalima R.Z. (62) iz Bihaća, koji je u srijedu u kasnim poslijepodnevnim satima s teškim ozljedama od eksplozije primljen u Kantonalnu bolnicu u ovom gradu, nalazi se u veoma teškom stanju i liječnici se bore za njegov život, potvrđeno je iz ove zdravstvene ustanove.

Foto: 24sata.info

Njemu su amputirani svi prsti na obje ruke, a od posljedica detonacije snažne eksplozivne naprave zadobio je teške povrede grudnog koša, vrata i glave. Portparol MUP-a USK Snežana Galić kaže kako je policija o svemu saznala od dežurnog u Domu zdravlja Bihać, gdje je R.Z. prebačen odmah nakon eksplozije i gdje mu je pružena prva medicinska pomoć, nakon čega je prebačen u Kantonalnu bolnicu.



Na lice mjesta izašli su pripadnici Odjela kriminalističke policije USK, te je utvrđeno kako je R.Z. u garaži porodične kuće rukovao sa detonirajućim kapislama nepoznatog porijekla, usljed čega je došlo do eksplozije. Nezvanično saznajemo kako se radi o upaljačima mina koje je R.Z. nedozvoljeno držao kod sebe, zbog čega će protiv njega biti podnesena krivična prijava.



MUP USK je nakon ovog događaja upozorio građane da posjedovanje minsko-eksplozivnih sredstava podliježe krivičnoj odgovornosti i da rukovanje ovakvim sredstvima može dovesti do teškog povređivanja i ugrožavanja života.



Također, građani su pozvani da, ukoliko primijete zaostala minsko-eksplozivna sredstva, o tome obavijeste policiju.



"Također je važno naglasiti da građani ubojita sredstva ne donose lično u prostorije policije, kako ne bi došlo do aktiviranja i neželjenog ozljeđivanja, već da o tome obavijeste policijsku stanicu, pa će stručni i osposobljeni policijski službenici kao i pripadnici civilne zaštite izaći na teren i preuzeti minsko-eksplozivna sredstva", navodi se iz policije.





(NN)