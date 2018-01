Nakon višemjesečnog zatišja automobili su ponovo na meti razbojnika, koji su pred kraj 2017. godine počeli nanovo da "ordiniraju" na području koje operativno pokriva Policijska uprava (PU) Doboj.

Ilustracija / 24sata.info

"Po načinu izvršenja i po svim onim okolnostima koje smo uspjeli da identifikujemo ne radi se o istoj grupi lica koja su bila prethodno angažovana na izvršenju krivičnih djela", kazao je Dmitar Vračar, načelnik Policijske uprave Doboj, te naglasio da su u prvoj polovini prošle godine uspjeli zaustaviti krađu vozila.



To, međutim, nije spriječilo kradljivce da od Doboja do Modriče atakuju na četvorotočkaše.



"Imali smo otuđenje 20 vozila, a od toga smo 17 vozila uspjeli da pronađemo i vratimo vlasnicima", kaže Vračar.



Bržem otkrivanju počinilaca ovih krivičnih djela trebalo bi da doprinese i video-nadzor koji bi bio postavljen na najprometnijim raskrsnicama u lokalnim zajednicama, koje su u zoni odgovornosti Policijske uprave Doboj. Ova PU postigla je dogovor sa lokalnim vlastima u Doboju, Tesliću i Modriči da se ovaj projekat realizuje, pa je tako već raspisan tender za nabavku video-nadzora u Doboju, dok se u Tesliću radi elaborat.



"Mi se tako nadamo da ćemo u toku ove godine imati funkcionalan sistem video-nadzora sa svim naprednim funkcijama, uključujući analitičke kamere, automatsko prepoznavanje tablica, što će nama značajno pomoći u izvršavanju i preventivnih i represivnih aktivnosti", rekao je Vračar.



Predstavljajući rezultate rada policije u prošloj godini, on je naveo da su tri policajca teže povrijeđena radeći svoj posao. Oni se trenutno oporavljaju, a kada se vrate na svoje redovne zadatke očekuju ih nove uniforme, čija distribucija uskoro počinje u PU Doboj.



Nove uniforme će obući i 24 pripadnika interventnih patrola, čija obuka je završena, a oni će biti raspoređeni u policijskim stanicama koje su udaljenije od sjedišta PU, kako bi brže odgovorile na bezbjednosne događaje.



"Dogovorili smo da intenziviramo preventivne aktivnosti u vezi s radom policije u zajednici. Naš cilj je da što više uključimo i forume za bezbjednost građana, da im damo više na značaju", istakao je Vračar.





(NN)