Broj povrijeđenih, odnosno hospitalizovanih zbog povreda od eksplozivnih, pirotehničkih sredstava ove godine je tri do četiri puta veći u odnosu na prethodne godine, izjavio je danas Nikola Baroš, načelnik Klinike za plastično-rekonstruktivnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

Foto: AA

Prema njegvim riječima, do toga je došlo bez obzira na brojne apele i upozorenja na moguće posljedice upotrebe pirotehničkih sredstava.



"Ne znamo koji je razlog, ali još jednom apelujemo na javnost da se nešto promijeni i da se napravi nekakva kontrola što se tiče eksplozivnih sredstava", izjavio je Baroš.



Anđelko Lugonja (36) iz banjalučkog naselja Tunjice, jedan je od pacijenata kojima su pirotehnička srestva ostavile trajne posljedice. On je u petak zadobio teške povrede desne šake, a očekuju ga još jedna ili dvije operacije.



"Uzeo sam petardu, zapalio je i nisam je uspio izbaciti iz ruke. Ona je pukla i napravila mi problem za čitav život. Odnijela mi je dijelove prsta", naveo je Lugonja i dodao da je u pitanju bila "velika crvena petarda".



Poručio je svima da uče na njegovoj grešci.



Nikola Baroš rekao je da je ovaj pacijent ostao bez dijelova trećeg i četvrtog prsta, a će ove teške povrede ostaviti trajne posljedice na funkciju desne šake biti redukovana za normalnu funkciju u budućnosti.



Kada su u pitanju povrede od priotehničkih sredtava najčešće su povrede šake, a dešavaju se i povrede oka, dijelova ekstremiteta, te opekotine dijelova tijela i lica.



Prema riječima Baroša, Klinici za plastično-rekonstruktivnu hirurgiju UKC-a RS obratilo se 14 pacijenata sa manjim povredama, a svakodnevno je bilo pacijenata hospitalizovanih sa eksplozivnim povredama. Većina povrijeđenih usljed rukovanja pirotehničkim sredstvima ove godine bila su lica starija od 18 godina, a bilo je i slučajeva povrede djece uzrasta do 15 godina koja su hospitalizovana na Klinici za dječiju hirurgiju.





(AA)