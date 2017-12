Zbog sumnje da je prevario ženu iz Šipova, koja je naručila blender, jorgan, te dvije tepsije, a dobila dva paketa, s tim što je u jednom bio kamen, a u drugom smeće, policija je uhapsila Admira S. (32) iz Vogošće, saznaju "Nezavisne".

Štaviše, nesrećna žena je prevarena pri naplati, jer joj je rečeno da je u pitanju akcijska ponuda, te da će sve koštati 140 KM, a kada mu je ona muškarcu, koji se predstavio kao dostavljač brze pošte, dala 100 evra, on joj je rekao da ide do vozila po kusur, a zatim pobjegao.



"Sumnja se da ju je on nazvao telefonom, lažno se predstavio kao radnik preduzeća za prodaju, čime ju je doveo u zabludu da će joj neke proizvode dostaviti po povoljnim cijenama", kažu iz policije.



Osumnjičenog su juče uhapsili pripadnici Policijske stanice Šipovo u saradnji sa kolegama iz Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Vogošća, a prevara se dogodila u aprilu.



"Policijska uprava Mrkonjić Grad poziva građane da, ukoliko su bili žrtve sličnih krivičnih djela, informacije dostave u najbližu policijsku stanicu po mjestu prebivališta ili na besplatan broj telefona 122. Apelujemo i na sve građane da budu oprezni prilikom kupovine putem telefona i internet oglasa, te da se informišu o licima koja se bave prodajom, i detaljno dogovore o načinu plaćanja i isporuke kako ne bi postali žrtve prevare", naglasili su iz mrkonjićke policije.





